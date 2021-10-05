Her sabah aç karnına 4 bardak ılık su içerseniz... Japon doktorlar tavsiye ediyor

Bir grup Japon doktor açıklamasına göre sıcak su sağlığımız açısından oldukça etkili ve bir çok sağlık sorunun da çözümü.

Bu hastalıklar şu şekilde:

Migren

Yüksek tansiyon

Düşük kan basıncı

Eklem ağrıları

Kalp atışındaki ani yükselmeler ve alçalmalar

Epilepsi

Artan kolesterol düzeyleri

Öksürük

Bedenen yaşanan rahatsızlıklar

Astım

Damar tıkanıkları

Uterus ve idrar ile ilgili rahatsızlar

Mide rahatsızlıkları

Gözler, kulaklar ve boğazla alakalı tüm rahatsızlar.

Bilge Cafe'de yer alan habere göre, sıcak suyu nasıl kullanmanız gerektiği ve soğuk suyun neden kötü bir seçenek olduğu hakkında bir önemli bilgiler var.

Sabahları uyandıktan hemen sonra açken 4 bardak ılık su içmeniz tavsiye ediliyor ve içtikten sonraki yarım saat boyunca bir şey yemeyin. Başlarda 4 bardak içemeyebilirsiniz fakat zamala vücudunuz buna alışacaktır. Zamanla içtiğiniz bu suyun vücudunuzdaki etkilerini fark edeceksiniz.

İlk 3 günde migren ve baş ağrılarında ki etkisini görebilirsiniz. 10 günde ise mide sorunlarında, iştahınızda, uterusda, idrar yollarındaki sorunlarda ve kulak, burun, boğaz problemlerinde etkileri görmeye başlayacaksınız. 30 gün içinde de şeker hastalığında, kan basıncında ve kalp rahatsızlıklarında tam anlamıyla bir etki görmeye başlayacaksınız. 4 ayda astım, kolesterol ve epilepside, 6 ayda damar tıkanıklığında, 9 ayda ise her çeşit kanserde etkilerinin görüleceği öne sürülüyor.