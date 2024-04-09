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Ekonomi “Her Saat Bayram Coşkusu” Saat&Saat’ten Bayrama Özel Kaçırılmayacak Fırsatlar
Ekonomi

“Her Saat Bayram Coşkusu” Saat&Saat’ten Bayrama Özel Kaçırılmayacak Fırsatlar

Yeniakit Publisher
2024-04-09 11:20:00 -
"Her Saat Bayram Coşkusu" Saat&Saat’ten Bayrama Özel Kaçırılmayacak Fırsatlar

Saat&Saat Ramazan Bayramı’nda şeker tadında bir kampanya sunuyor. Seçili ürünlerde geçerli %50 + 20 indirim saat ve takı tutkunlarını bekliyor.

Dünyaca ünlü markaların Türkiyedeki tek yetkili distribütörü Saat&Saat, Ramazan Bayramı’na özel kaçırılmayacak bir kampanya sunuyor. 29 Mart - 15 Nisan tarihleri arasında seçili ürünlerde %50 + 20 indirim Saat&Saat mağazalarında ve saatvesaat.com.tr'de de özel indirim imkanı saatseverler ile buluşuyor.

 

Kampanya kapsamında her tarza ve zamana hitap eden Versace, Michael Kors, Emporio Armani, Fossil, GuessCalvin Klein, Lacoste, U.S. Polo Assn. gibi birbirinden şık seçili modellerinde geçerli olacak.


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