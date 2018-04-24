Her partiyi denedi, Abdullah Gül'de karar kıldı!

ÖDP Genel Başkanı iken, bağımsız seçime girip, milletvekili seçildikten sonra BDP grubuna dahil olan, daha sonra da HDP çatısı altında siyasete devam eden Ufuk Uras, erken seçimle ilgili açıklamalarda bulundu.

“TEK GERÇEKÇİ SEÇENEK”

Ufuk Uras, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Abdullah Gül’ün Cumhurbaşkanı adayı olması gerektiğini söyledi.

Uras şunları kaydetti:

“Abdullah Gül'ün adaylığının Erdoğan karşısında tek gerçekçi seçenek olduğu ortada. Diğer adaylar Erdoğan'ın zaferini kolaylaştırır.

Abdullah Gül'ün risk alması gerekiyor. Bu saatten sonra Ahmet Necdet Sezer olma özgürlüğüne sahip değil.”