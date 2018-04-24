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Her partiyi denedi, Abdullah Gül'de karar kıldı!

ÖDP Genel Başkanıyken BDP'ye geçen, daha sonra HDP'li olan Ufuk Uras, Abdullah Gül'ün aday olması gerektiğini söyledi.

24 Nisan 2018 Salı 13:52
Her partiyi denedi, Abdullah Gül'de karar kıldı!

ÖDP Genel Başkanı iken, bağımsız seçime girip, milletvekili seçildikten sonra BDP grubuna dahil olan, daha sonra da HDP çatısı altında siyasete devam eden Ufuk Uras, erken seçimle ilgili açıklamalarda bulundu.

“TEK GERÇEKÇİ SEÇENEK”

Ufuk Uras, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Abdullah Gül’ün Cumhurbaşkanı adayı olması gerektiğini söyledi.

Uras şunları kaydetti:

Abdullah Gül'ün adaylığının Erdoğan karşısında tek gerçekçi seçenek olduğu ortada. Diğer adaylar Erdoğan'ın zaferini kolaylaştırır.

Abdullah Gül'ün risk alması gerekiyor. Bu saatten sonra Ahmet Necdet Sezer olma özgürlüğüne sahip değil.

Haber Tarihi: 24 Nisan 2018 Salı 13:52
  1. Ufuk Uras
  2. Abdullah Gül
  3. Recep Tayyip Erdoğan
  4. 24 haziran seçimleri

YORUM YAZ

  • serdarserdar10 dk önce
    ak partinin tek alternatifinin yine ak partili olmasının düşünülmesi sol un ve chp nin fikren bittiğiningöstergesidir. adamın dediği gibi beyin ölümü gerçekleşti organları kaldı.
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