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Sağlık Her okul döneminde göz muayenesi şart
Sağlık

Her okul döneminde göz muayenesi şart

Yeniakit Publisher
2023-09-11 21:36:00 -
Her okul döneminde göz muayenesi şart

Çocukların yaşam kalitesi için kritik bir öneme sahip olan göz sağlığı, okul başarısını da doğrudan etkileyen faktörler arasında yer alıyor. Sınıfta dikkatini toplayan, yazılı ve görsel materyalleri rahatlıkla okuyabilen çocukların öğrenme süreçlerinde daha başarılı olduğunu söyleyen Lazer Optik Yönetim Kurulu Üyesi Optisyen Fahrettin Keleş, göz problemi yaşayan çocukların okuma güçlüğü, odaklanamama ve baş ağrısı gibi göz sağlığı ile ilişkilendirilen sorunların, okul performansını olumsuz etkilediğini dile getirdi..

Özellikle gelişim çağındaki çocukların göz sağlığı dikkat ve kontrol edilmesi gereken konuların başında geliyor. İhmal edildiğinde daha sıkıntılı sorunlara yol açan göz sağlığı için her yıl 1 defa mutlaka uzman hekime muayene olmak gerekiyor.

Her öğrenim dönemi başlamadan önce çocukların göz muayenesi yaptırılmalıdır

Okul çağı çocuklarda görsel gelişimlerinin hızlandığı bir dönem olduğunu söyleyen Lazer Optik Yönetim Kurulu Üyesi Optisyen Fahrettin Keleş, “İlk olarak, bebeklerin 3 ayını doldurduğu andan itibaren yılda bir kez göz doktoruna götürülmelidir. Bu muayene, erken dönemde teşhis edilebilecek göz hastalıkları veya görme sorunlarına karşı önemlidir. Erken tedavi, ileride daha büyük sorunların önüne geçebilir. Okul çağına gelindiğinde her öğrenim dönemi başlamadan önce çocukların göz muayenesi yaptırılmalıdır. Muayene sonuçlarına göre gerekli önlemler alınmalı ve tedaviler uygulanmalıdır. Gözlük reçetesine uygun gözlük camı ve çerçeveler seçilmelidir. Bu noktada, güvenilir optisyenler ve optik mağazalarından yardım alınmalıdır. Burada çocuğun yüz yapısına uygun olanı seçmek ve doğru odak ayarının yapılması çok önemli. Aynı zamanda çocukların gözlükleri, ciltleriyle uyumlu, alerjen içermeyen, hafif metal veya asetat gibi kaliteli malzemelerden oluşmalıdır. Kalitesiz çerçeveler, çocukların hassas ciltlerine zarar verebilir ve alerjilere neden olabilir” dedi.

Doğru gözlük önemli

Doğru gözlük ve çerçeve tercih edildiğinde ve düzenli olarak kullanıldığında çocukların öğrenme sürecine olumlu etki edeceğini söyleyen Keleş, “ Çocuklara gözlüğü sevdirmek için ebeveynlerin ve optisyenlerin desteği ile mümkün olabilir. Özellikle okul çağındaki çocuklar, gözlük takmayı istemeyebilirler. Bu durumda, çocuğun seveceği renk ve modelde gözlükler seçerek, gözlüğü daha çekici hale getirebiliyoruz. Çocukların gözlük kullanmayı sevmeleri, sağlıklı gözlerinin korunması için önemlidir” açıklamasında bulundu.

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