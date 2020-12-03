  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sağlık Her öksürük korona mıdır?
Sağlık

Her öksürük korona mıdır?

Normal öksürük ile korona öksürüğü nasıl ayıt edilir? Korona salgını son haftalarda bir hayli hızlandı. Günlük korona vaka sayısı 30 bini bulurken vatandaşlar ise havaların soğumasıyla birlikte öksürüğün de yaygınlaştı. Peki her öksürük korona mı? korona öksürüğü ile normal öksürük nasıl anlaşılır?

Yeniakit Publisher
2020-12-03 17:22:00 -
Her öksürük korona mıdır?

Kovid-19 öksürüğünün diğer üst solunum yolu öksürüklerinden nasıl ayırt edildiğini vurgulayan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Düger, üst solunum yollarından kaynaklı öksürüğün kuru ve balgamsız başlaması, beraberinde boğaz ağrısının ve zaman zaman da burun akıntısının eşlik etmesi halinde akla ilk olarak Kovid-19 enfeksiyonunun gelmesi gerektiğini ifade etti.

Düger, yaptığı açıklamada "Bunun için özellikle genç nüfusta çok kaygılanmamak gerekir. Kaygı düzeyini artıran şey ise bu öksürüğün ateşle beraber seyretmesi ve kendisini birkaç gün ile sınırlamadan ilerlemesi durumudur.” dedi. Hastanın genel durumumu bozuyor, göğüs ağrısı ve nefes darlığı eşlik ediyor ya da sonradan eklendiyse hasta vakit kaybetmeden doktora başvurmalıdır.” diyen Düger, “Soğuk hava ya da konuşmayla beraber yeme, su içme, sırt üstü yatma, gece-gündüz farkı gösterip göstermediğinin de önemli olduğunu belirten Düger, "Öksürükle birlikte balgam, kan tükürme, göğüs ağrısı, nefes darlığı, ses kısıklığı, kusma, baş dönmesi olması farklı hastalıklara işaret edebilir.” şeklinde konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
MEB'den flaş uzaktan eğitim kararı! Pilot kurumlarda başlatıldı
Eğitim

MEB'den flaş uzaktan eğitim kararı! Pilot kurumlarda başlatıldı

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) yapılan açıklamaya göre, hayat boyu öğrenme kurslarında uzaktan eğitim uygulamalarını pilot kurumlarda baş..
Abdullah Ağar, PKK'nın Sincar oyununu deşifre etti
Gündem

Abdullah Ağar, PKK'nın Sincar oyununu deşifre etti

Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, PKK'nın çekileceği söylenilen Sincar oyununu deşifre etti. Ağar, "Burada bir aldatma var aslında. Sincar'ın k..
Siirt Kurtulan depremi çöken bina var mı?
Gündem

Siirt Kurtulan depremi çöken bina var mı?

Siirt depremi yıkılan bina var mı? Siirt Kurtulan depremi yıkılan bina var mı? Siirt depremi ölü yaralı var mı? soruları Siirt’in Kurtulan i..
Satılık 2016 model Peugeot 3008
Satılık 2016 model Peugeot 3008

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay