“Her ne yapıyorsak sizin hayrınız için”

Salonda bulunan öğrencilere, “Çocuklar, her ne yapıyorsak sizin hayrınız, sizin iyiliğiniz için yapıyoruz” sözleriyle seslenen Bakan Tekin, şöyle devam etti: “Önünüzde rekabet etmekte çok zorlanacağınız bir gelecek var. Eğer şimdiden kendinizi iyi yetiştiremezseniz birkaç yıl sonra tekrar başa dönmek için çok geç olacak.”

Öte yandan, Tekin, 141 milli sporcunun öğretmen olarak atanmasıyla ilgili bir mesaj yayınlayarak, “Maarif ailemize hoş geldiniz” dedi.