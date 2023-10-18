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Eğitim “Her ne yapıyorsak sizin hayrınız için”
Eğitim

“Her ne yapıyorsak sizin hayrınız için”

Yeniakit Publisher
2023-10-18 17:42:00 -
"Her ne yapıyorsak sizin hayrınız için"

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, “İmam Hatip Okulları Başarılı Örnekler Sergisi ve Ödül Töreni”nde yaptığı konuşmada, imam hatip okullarının açıldığı 17 Ekim 1951’in üzerinden 70 yılı aşkın süre geçtiğini ifade etti.

Salonda bulunan öğrencilere, “Çocuklar, her ne yapıyorsak sizin hayrınız, sizin iyiliğiniz için yapıyoruz” sözleriyle seslenen Bakan Tekin, şöyle devam etti: “Önünüzde rekabet etmekte çok zorlanacağınız bir gelecek var. Eğer şimdiden kendinizi iyi yetiştiremezseniz birkaç yıl sonra tekrar başa dönmek için çok geç olacak.”

Öte yandan, Tekin, 141 milli sporcunun öğretmen olarak atanmasıyla ilgili bir mesaj yayınlayarak, “Maarif ailemize hoş geldiniz” dedi.

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