Her marka, her araç! Eurorepar Car Service 300’üncü servisini açtı!

Kaliteli hizmet yaklaşımı ve ulaşılabilir fiyat politikasıyla büyümesini sürdüren Eurorepar Car Service, Türkiye’deki 300’üncü servis noktasını İzmirim Garage ile hizmete açtı. Açılışta konuşan Tofaş Satış Sonrası ve Yedek Parça Direktörü Hüseyin Şahin, “Eurorepar Car Service ağı; markası, modeli, yaşı, müşteri bütçesi fark etmeksizin tüm araçlara güvenilir, kaliteli ve ulaşılabilir bir hizmet sunmak üzere kurulmuş önemli bir yapı” dedi.

Şahin, ağın sunduğu avantajlara dikkat çekerek, “Kaliteli ve geniş ürün yelpazesi, güçlü lojistik ağı, teknik uzmanlık ve bilgi birikimiyle sektörde ayrışıyoruz. Ulaşılabilir servis hizmetleri, farklı markaların teknik dokümantasyonu ve rekabetçi saha politikaları da güçlü ağımızın önemli parçaları” ifadelerini kullandı. Ayrıca, “Tüm bu imkanları en iyi şekilde uygulayan, müşterilerimizle buluşturan ve işini titizlikle yapan çok güçlü bir ekibimiz var” diye konuştu.

2020–2024 arasında 5 kat büyüyen ve yedek parça cirosunu 7 kattan fazla artıran Eurorepar Car Service, bugün 72 ilde faaliyet gösteriyor. Şahin, Stellantis markalarının Tofaş çatısı altına geçmesiyle hizmet ağının genişlediğini hatırlatarak, “Bu birleşme sadece ticari gücümüzü artırmakla kalmadı, aynı zamanda müşterilerimize çok geniş ürün gamı ve katma değeri yüksek mobilite çözümleri sunmamızı sağladı. Ülke genelinde 350’ye yakın satış noktamız ve 700’ü aşkın servis noktamızla hizmet veriyoruz” açıklamasını yaptı.

Eurorepar Car Service; periyodik bakım, mekanik onarım, teşhis, lastik, fren, debriyaj ve klima hizmetleri dahil geniş bir yelpazede tüm binek ve hafif ticari araçlara servis sağlıyor. Şahin, açılışı yapılan yeni tesis için, “İzmir’de açtığımız 300’üncü servis noktasında da tüm bu olanakları en iyi şekilde uygulayan güçlü bir ekibimiz var” dedi.