  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Sağlık
6
Yeniakit Publisher
Bir bardakla büyük değişim: Portakal suyu vücudu baştan aşağı yeniliyor

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Bir bardakla büyük değişim: Portakal suyu vücudu baştan aşağı yeniliyor

Portakal suyunun düzenli tüketimi, iltihap ve tansiyonla ilişkili genlerin aktivitesini azaltarak damar sağlığını destekliyor. Araştırmalar ayrıca insülin direncini, kötü kolesterolü ve stres göstergelerini düşürerek kalp-damar sistemi üzerinde koruyucu bir etki oluşturduğunu ortaya koyuyor. Portakal suyu çoğumuz için yalnızca kahvaltı alışkanlığı olsa da, bilim insanları bu basit içeceğin vücutta sandığımızdan çok daha fazla etki yarattığını söylüyor. Yakın tarihli bir çalışma, düzenli portakal suyu tüketiminin bağışıklık hücrelerimizdeki binlerce genin çalışma biçimini değiştirdiğini ortaya koydu. Bu genlerin önemli bir kısmı kan basıncını düzenleyen, iltihabı azaltan ve şeker metabolizmasını kontrol eden mekanizmalarda rol oynuyor. Bunlar da uzun vadeli kalp damar sağlığı için kritik süreçler. Westminster Üniversitesi Kimyasal Patoloji alanında Kıdemli Öğretim Üyesi David C. Gaze, The Conversation'da kaleme aldığı yazıda, portakal suyu tüketiminin insan vücudunda hangi değişimlere neden olduğunu araştırmalardan örneklerle anlattı.

#1
Foto - Bir bardakla büyük değişim: Portakal suyu vücudu baştan aşağı yeniliyor

Yakın tarihli araştırmada, yetişkinler iki ay boyunca her gün 500 ml saf pastörize portakal suyu içti. 60 günün sonunda, stres sırasında aktifleşen NAMPT, IL6, IL1B ve NLRP3 gibi iltihapla ilişkili genlerin daha az çalıştığı görüldü. Böbreklerin sodyum tutma kapasitesini etkileyen SGK1 geni de daha düşük aktivite gösterdi. Bu değişimler, düzenli portakal suyu tüketiminin genç yetişkinlerde tansiyonu düşürdüğünü gösteren daha önceki bulgularla uyumlu. Uzmanlara göre bu sonuçlar, portakal suyunun vücudun düzenleyici sistemlerinde küçük ama anlamlı değişiklikler yaratarak damarların gevşemesini, iltihabın azalmasını ve kalp sağlığının korunmasını sağladığını gösteriyor.

#2
Foto - Bir bardakla büyük değişim: Portakal suyu vücudu baştan aşağı yeniliyor

Portakalda bulunan hesperidin adlı flavonoidin antioksidan ve anti-inflamatuar özellikleri uzun zamandır biliniyor. Yeni çalışma da, yüksek tansiyon, kolesterol dengesi ve şeker metabolizması gibi süreçlerin bu doğal bileşen tarafından etkilendiğini gösteriyor. Ayrıca vücut tipi de tepkiyi değiştiriyor. Fazla kilolu bireylerde yağ metabolizmasıyla ilgili genler daha fazla etkilenirken, daha zayıf katılımcılarda iltihapla ilgili genlerde daha belirgin değişimler görüldü.

#3
Foto - Bir bardakla büyük değişim: Portakal suyu vücudu baştan aşağı yeniliyor

639 kişinin incelendiği 15 kontrollü çalışmanın sistematik analizine göre, düzenli portakal suyu tüketimi insülin direncini ve LDL kolesterolü azaltabiliyor. İnsülin direnci diyabet öncesi durumun temel göstergelerinden biri; yüksek kolesterol ise kalp hastalığı riskini artırıyor. Aşırı kilolu katılımcıların yer aldığı başka bir analizde ise birkaç haftalık günlük portakal suyu tüketiminin sistolik tansiyonu hafifçe düşürdüğü ve HDL (iyi kolesterol) seviyelerini artırdığı görüldü. Bu değişimler küçük görünse de yıllar içinde kalp sağlığı üzerinde anlamlı bir etki yaratabiliyor.

#4
Foto - Bir bardakla büyük değişim: Portakal suyu vücudu baştan aşağı yeniliyor

Metabolit çalışmalarında, portakal suyunun enerji kullanımı, hücreler arası iletişim ve iltihap yollarını etkilediği bulundu. Kan portakalı suyu içen gönüllülerde bir ay sonra, kısa zincirli yağ asidi üreten bağırsak bakterilerinin arttığı görüldü. Bu maddeler sağlıklı tansiyon ve düşük iltihap seviyesiyle ilişkilendiriliyor. Metabolik sendromu olan kişilerde yapılan bir çalışmada ise portakal suyu, damarların gevşeme ve genişleme kapasitesini ifade eden endotelyal fonksiyonu iyileştirdi. Daha iyi endotelyal fonksiyon, kalp krizi riskinin azalmasıyla ilişkilendiriliyor.

#5
Foto - Bir bardakla büyük değişim: Portakal suyu vücudu baştan aşağı yeniliyor

Bazı araştırmalar HDL ve trigliseritlerde büyük değişim bulmasa da, genel eğilim portakal suyunun iltihabı azalttığı, kan akışını desteklediği ve kalp hastalığı risk belirteçlerini iyileştirdiği yönünde. Brezilya’daki bir portakal suyu fabrikasında yapılan çalışmada işçilerin apo-B düzeylerinin daha düşük olduğu belirlendi; bu belirteç, kalp krizi riskini artıran kolesterol taşıyıcı partikülleri yansıtıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İsrail medyasında Türkiye paniği: KIZILELMA’nın tarihi atışı Tel Aviv’i salladı
Teknoloji

İsrail medyasında Türkiye paniği: KIZILELMA’nın tarihi atışı Tel Aviv’i salladı

Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA'nın Sinop açıklarında gerçekleştirdiği tarihi atış, İsrail medyasında büyük yankı u..
Taraftar yöneticilerden büyüktür! Galatasaray, Coca‑Cola sponsorluk anlaşmasını iptal etti
Gündem

Taraftar yöneticilerden büyüktür! Galatasaray, Coca‑Cola sponsorluk anlaşmasını iptal etti

Galatasaray, gelen yoğun tepkiler ve toplumsal hassasiyetler nedeniyle ABD kökenli İsrail destekçisi Coca‑Cola ile yaptığı sponsorluk anlaşm..
Geçen hafta can almıştı! Bağırsak patlatan eşek şakası...
Gündem

Geçen hafta can almıştı! Bağırsak patlatan eşek şakası...

Şanlıurfa'da makatına kompresörle hava basılan 15 yaşındaki çırağın hayatını kaybetmesinin ardından benzer bir olay da Bolu'da yaşandı. Göyn..
Son dakika! İşte ‘emanetçi’nin yeni A Takımı! CHP’nin yeni parti meclisi üyeleri belli oldu
Gündem

Son dakika! İşte ‘emanetçi’nin yeni A Takımı! CHP’nin yeni parti meclisi üyeleri belli oldu

Dördüncü kez ‘emanetçi’ olarak CHP Genel Başkanı seçilen Özgür Özel ile Silivri'de yolsuzluktan tutuklu Ekrem İmamoğlu'nun hazırladığı ortak..
Korkutan uyarı: Türkiye'de satacak gıda ürünü bulamayabiliriz
Ekonomi

Korkutan uyarı: Türkiye'de satacak gıda ürünü bulamayabiliriz

Migros İcra Kurulu Başkanı Ömer Özgür Tort, gıdaya erişim, üretici kârlılığı ve ithalata bağımlılık konusunda sert uyarılar yaparak, Türkiye..
Erdoğan sadece bir lider değil bir milletin dirilişi ve şahlanışıdır!
Gündem

Erdoğan sadece bir lider değil bir milletin dirilişi ve şahlanışıdır!

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, Terörsüz Türkiye sürecinde de Cumhurbaşkanı ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23