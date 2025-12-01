Bir bardakla büyük değişim: Portakal suyu vücudu baştan aşağı yeniliyor

Portakal suyunun düzenli tüketimi, iltihap ve tansiyonla ilişkili genlerin aktivitesini azaltarak damar sağlığını destekliyor. Araştırmalar ayrıca insülin direncini, kötü kolesterolü ve stres göstergelerini düşürerek kalp-damar sistemi üzerinde koruyucu bir etki oluşturduğunu ortaya koyuyor. Portakal suyu çoğumuz için yalnızca kahvaltı alışkanlığı olsa da, bilim insanları bu basit içeceğin vücutta sandığımızdan çok daha fazla etki yarattığını söylüyor. Yakın tarihli bir çalışma, düzenli portakal suyu tüketiminin bağışıklık hücrelerimizdeki binlerce genin çalışma biçimini değiştirdiğini ortaya koydu. Bu genlerin önemli bir kısmı kan basıncını düzenleyen, iltihabı azaltan ve şeker metabolizmasını kontrol eden mekanizmalarda rol oynuyor. Bunlar da uzun vadeli kalp damar sağlığı için kritik süreçler. Westminster Üniversitesi Kimyasal Patoloji alanında Kıdemli Öğretim Üyesi David C. Gaze, The Conversation'da kaleme aldığı yazıda, portakal suyu tüketiminin insan vücudunda hangi değişimlere neden olduğunu araştırmalardan örneklerle anlattı.