Her kirli taşın altından BAE çıkıyor! Şimdi de rüşvet vermeye başladı

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) hedefinde şimdi de Tunus var. Tunus eski Başbakanı Hamid Cebali, BAE'yi ‘Tunus'taki demokrasiyi sabote etmekle' suçladı.

Almanya'da, 'Sudan Cumhurbaşkanı Ömer El Beşir'i devirme toplantısını düzenleyen üç Arap ülkesinden biri olan BAE'nin kirli planlarını devreye sokarak, Tunus'taki demokrasiyi sabote ettiği,demokrasi karşıtlarına para yardımında bulunduğu ortaya çıktı.

Nahda Partisi'nin eski lideri ve Tunus eski Başbakanı Hamid Cebali, perşembe günü yaptığı açıklamada, BAE'nin muhalefet lideri Chokri Belaid'in öldürülmesi suikastında yer aldığını belirterek; şimdi de “Tunus'ta demokrasiyi sabote ediyor” dedi.

Nahda'yı halkın gözünde küçük düşürmek istedi

Eski başbakan Cebali, suçlamalarını sürdürerek şöyle dedi:

“BAE, Nahda Partisi'ni devirmek için çok çalıştı. Nahda'yı da ‘Tunus devrimini engelledi' diyerek halkın gözünde küçük düşürmek istedi. Tunus halkı ise, BAE'nin çirkin kışkırtmalarına kulak asmayarak devrimin yanında sağlam durdu. Özgürlük ve demokrasiyi savundu.”

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE), Tunus demokrasisini önlemek ve devrimi engelemek için muazzam fonlar ayırdığını belirten Cebali; BAE'nin Suriye, Yemen, ve Libya'yı yok etmedeki rolünü dikkat çekti.

BAE'nin sabotajlar ve kışkırtmalar konusunda tek başına direnen Tunus'u hedef aldığını açıklayan Cebali, diğer üç ülkenin düştüğü duruma, Tunus halkının düşmediğini söyledi.

Eski Başbakan Cebali, BAE'nin 2013 yılında muhalif lider Şükrü Belayid'in suikastine karıştığını öne sürdü.

Tunus'ta uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden muhalif lider Şükrü Belayid, iktidar koalisyonu En Nahda'nın açık karşıtlarından ve solcu Demokrat Yurtseverler hareketinin genel koordinatörüydü.

Osmanlı Paşası Fahreddin Paşa'ya dil uzatmıştı

Son yıllarda Türkiye'ye olan düşmanlığını artıran BAE yönetimi, Suudi Arabistan, Mısır ve İsrail ile birlikte ortak hareket ettiği gözleniyor.

Yine bu ülkenin Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid'in attığı skandal tweet ile Medine Müdafaası kahramanı Osmanlı Paşası Fahreddin Paşa'ya dil uzatması, Ankara'ın sert tepkilerine yol açmıştı.

BAE yönetiminin FETÖ'cü haber sitelerine sponsor olduğu da ortaya çıkmıştı.

Middle East Eye'ın yayın yönetmeni David Hearst ise, BAE'nin Muhammed Dahlan aracılığıyla FETÖ darbecilerine para yolladığını ve Gülen'le darbe öncesi görüşmeler gerçekleştirdiğini yazmıştı.

BAE Washington Büyükelçisi Yusuf el-Uteybe'nin, hacklenen e-postalarıyla Türkiye düşmanlığı açıkça ortaya çıkarken, İsrail'in en sıkı savunucularından ABD'li milyarder Sheldon Adelson tarafından fonlanan Türkiye karşıtı söylemleriyle bilinen FDD ile koordineli bir şekilde Türkiye'yi hedef aldığı görülmüştü.