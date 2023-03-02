  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İngiliz eski Sağlık Bakanı Matt Hancock Türkiye'yi seçme kararı aldı! Gelişme dünya gündemine oturdu

ABD Başkanı Joe Biden duyurdu! Dünya şokta...

SHGM resmen açıkladı! 28 Şubat'a kadar...

Biz değil İngiliz söylüyor! 6’lı masa kazanırsa süper olur

Kötü gelişme! Uzman isim duyurdu! İnfluenza, covid 19, kızamık, tüberküloz: Deprem sonrasında enfeksiyona dikkat

İP'li Türkkan ile CHP'li Başarır hakkında karar verildi!

Alman bilim adamları duyurdu: Türkiye'nin o iki ilinde enerji birikti! Haarp ile depremi tetikleyebilirler

Abdulkadir Selvi yazdı! Cumhurbaşkanı Erdoğan o tarihte seçim kararını açıklayacak

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer duyurdu: Deprem bölgesinden binlerce öğrencinin nakil işlemi gerçekleştirildi

Erich Vad: Türkiye olmadan yapamayız
Sağlık Her kanserin ilk belirtisi olarak biliniyor! Uzmanı işaret ederek duyurdu: Her şey yürürken ortaya çıkıyor
Sağlık

Her kanserin ilk belirtisi olarak biliniyor! Uzmanı işaret ederek duyurdu: Her şey yürürken ortaya çıkıyor

Kanser her yıl milyonlarca insanın hayatını kaybetmesine neden olan çağımızın en tehlikeli hastalıkları arasında yer alıyor. Kanseri erken teşhis etmenin ne kadar önemli olduğu her fırsatta belirtiliyor. Erken teşhis için kanserin ilk belirtilerine dikkat etmek gerekiyor. Yürüme sırasında ortaya çıkan bir durumun üç tehlikeli kanserin ilk belirtisi olduğu öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2023-03-02 17:37:00 -
Her kanserin ilk belirtisi olarak biliniyor! Uzmanı işaret ederek duyurdu: Her şey yürürken ortaya çıkıyor

Kanserin temel birkaç belirtisi olmasına rağmen ortaya çıktığı yere göre farklı belirtiler görülebiliyor. Bu belirtileri erken fark etmek kanser hastalığının tedavisinde önemli bir yer taşıyor. Tümör bazı durumlarda yürüyüşte fark edilebilecek ufak değişimlere sebep olabiliyor.

ÜÇ KANSER TÜRÜ İÇİN UYARI VERİYOR

Mayo Clinic'e göre para-neoplastik sendromlar "en yaygın olarak akciğer, yumurtalık veya meme kanseri veya lenfomadan kaynaklanan, kanserli bir tümöre (neoplazma) karşı bağışıklık sisteminin tepkisi tarafından tetiklenen nadir dejeneratif bozukluklardır".

BAŞLANGIÇ BELİRTİLERİNE DİKKAT

Bu koşullar, altta yatan bir hastalık tarafından dolaylı olarak tetiklenen bir dizi nörolojik semptomu teşvik ediyor. Kanser nörolojik semptomlar ürettiğinde, bu genellikle sinir sisteminin veya metastazların doğrudan tümör istilasının sonucudur. Para-neoplastik serebellar ataksi, başlangıçta dengesiz yürüyüş, çift görme ve ince el hareketlerinde zorluk gibi hafif semptomlarla ortaya çıkan sendromlardan biridir.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

TEŞHİS KONULMADAN YILLAR ÖNCE GÖRÜLÜYOR

Mayo Clinic şunları ekliyor: "Ataksi, kanser teşhisi konmadan aylar veya yıllar önce ortaya çıkabilir." Ulusal Nörolojik Bozukluklar ve İnme Enstitüsü, semptomların genellikle bir tümör veya kanserle dolu büyüme bulunmadan önce keşfedildiğini doğrulamaktadır. Vakaların yüzde 60'ında sendrom, uyku bozuklukları, görme sorunları ve baş dönmesi gibi sorunlar nedeniyle ortaya çıkıyor. Zayıf kas kontrolü aynı zamanda beceriksiz istemli hareketlere ve ardından yürüme, denge güçlüğüne neden olabilir.

GÖZ HAREKETLERİNDE VE KONUŞMADA HASARLAR GÖRÜLEBİLİR

Genellikle el koordinasyonu, göz hareketleri ve konuşma da kas koordinasyonunu kontrol eden beyindeki hasarın bir sonucu olarak etkilenir. Bu, koordinasyonsuz göründüğü için yaygın olarak ataksik yürüyüş olarak adlandırılan, dengesiz ve sendeleyici bir yürüyüş üreterek kişinin yürüme şeklini etkileyebilir.

PARA-NEOPLASTİK SENDROMLARA NE SEBEP OLUR?

Bağışıklık sistemi, vücudu sağlıklı tutmak ve enfeksiyonlarla savaşmak için uyum içinde çalışan hücreler, dokular ve organlardan oluşur. Ulusal Nörolojik Bozukluklar ve İnme Enstitüsü'ne göre, "bilim adamları, para-neoplastik sendromların, kanserle savaşan antikorlar veya beyaz kan hücrelerinin (T hücreleri olarak bilinir) yanlışlıkla sinir sistemindeki normal hücrelere saldırdığında meydana geldiğini düşünüyorlar".

Bazı kanserlerin bu reaksiyonu daha sık tetiklemelerinin nedeni, hormonları ve diğer sinyal moleküllerini üretmeleridir. Dahası, bu yanlış yönlendirilmiş otoimmün tepkinin sinir sistemine verebileceği zarar, kanserin kendisinin neden olduğu zarardan çok daha fazla olabilir. 2019'da araştırmacılar, sendromu tetikleyen en yaygın kanser türünün akciğer kanseri olduğunu, ardından meme kanseri ve lenfomanın geldiğini keşfetti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23