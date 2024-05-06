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Gündem Her iğrenç olayın altında ABD var! İlkokulda 11 yaşındaki öğrencisiyle birlikte oldu! Kefalet parasını ödeyip serbest kaldı
Gündem

Her iğrenç olayın altında ABD var! İlkokulda 11 yaşındaki öğrencisiyle birlikte oldu! Kefalet parasını ödeyip serbest kaldı

Yeniakit Publisher
2024-05-06 07:14:00 -
Her iğrenç olayın altında ABD var! İlkokulda 11 yaşındaki öğrencisiyle birlikte oldu! Kefalet parasını ödeyip serbest kaldı

ABD’de bir ilköğretim okulunda çalışan 24 yaşındaki öğretmen Madison Bergmann, düğününe 3 aydan kısa bir süre kala 11 yaşındaki 5. sınıf öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdiği iddiasıyla yakalanarak tutuklandı.

2022 yılında ABD’deki River Crest İlköğretim Okulu’nda çalışmaya başlayan 24 yaşındaki ilkokul öğretmeni Madison Bergmann, düğününe üç aydan az bir süre kala, 11 yaşındaki 5. sınıf öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdiği iddiasıyla yakalanarak tutuklandı. Bergmann 809 bin TL’lik kefaletle serbest bırakıldı.

İLKÖĞRETİM OKULUNA BASKIN YAPILDI

Bergmann’ın 11 yaşındaki çocuğa taciz iddiası, öğrencinin annesinin, oğlunun öğretmenle telefonda konuştuğunu duymasıyla ortaya çıktı. İddiaya göre kurbanın ebeveynleri ikili arasındaki mesajları buldu ve çocuğun babası daha sonra konuşmaların çıktılarını alarak River Crest İlköğretim Okulu’na baskın yaptı.

BİRLİKTE OLMAKTAN KEYİF ALDIĞINI ANLATMIŞ

Aralarındaki iletişim, Bergmann’ın öğle yemeği sırasında veya okuldan sonra sınıfta birden fazla bir arada oldukları iddia edilen mesajları içeriyordu. Ayrıca suçlama belgelerinde, kadının “kendisine dokunmasından ve birlikte olmaktan ne kadar keyif aldığını” çocuğa anlatmakla da suçlandığı belirtiliyor.

809 BİN TL’LİK KEFALETLE SERBEST BIRAKILDI

Sosyal medyasına göre Bergmann, tutuklanmasaydı iki ay sonra temmuz ayında evlenecekti. Birinci derece çocuklara yönelik cinsel saldırı suçuyla karşı karşıya olan Bergmann, 809 bin TL’lik (25.000 dolar) kefaletle serbest bırakıldı.
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Kaynak: New York Post

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