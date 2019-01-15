0553 313 94 23

Her haliyle örnek hizmetiyle öncü

Eğitimci, yazar Orhan Okay, vefatının 2. yılında Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) İstanbul Şubesi tarafından düzenlenen törenle anıldı.

15 Ocak 2019 Salı 10:24
Her haliyle örnek hizmetiyle öncü

Topkapı Çamlık Mezarlığı’nda gerçekleştirilen törene Okay’ın yakınlarının ve sevenlerinin yanı sıra AK Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakçı da katıldı. Törende konuşan TYB İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı, “Okay İstanbul beyefendilerinden biriydi. Haliyle örnek, hizmetiyle öncüydü. Eserleri bize yeni dünyalar açtı” dedi.  

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 15 Ocak 2019 Salı 10:24
  1. İstanbul
  2. Her haliyle örnek hizmetiyle öncü

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İş gücü istatistikleri (2)
    1. İş gücü istatistikleri (2)
    2. GÜNCELLEME - Kuşadası'nda göçmenlerin..
    3. Her haliyle örnek hizmetiyle öncü
    4. Trabzonspor'un kupadaki rakibi..
    5. FETÖ'nün mahrem yapılanmasına operasyon
    6. Sabiha Gökçen'in yolcu sayısı 2018'de..
    7. Cumhuriyet’teki ‘fahişeliğe’ tepki
    8. Süleyman Soylu'dan polis merkezine..
    9. Gram altın 227 lira seviyelerinde
    10. Bir tane itirafçı yok, olanı da içeri..
    11. Kuşatma altında Filistin Tiyatrosu
    12. Zarar verilen ve çalınan Osmanlı mezar..
    13. Eşini bıçaklayıp, 5 aylık bebeğini..
    14. İş gücü istatistikleri (1)
    15. Adana'da dolandırıcılık iddiası
    16. Medipol Başakşehir'in konuğu Hatayspor
    17. Zeytinburnu'ndaki cinayet
    18. Piyasa güne artı rezervle başladı
    19. İşsizlik rakamları açıklandı
    20. "Tuzak hazırlıyor!"
    Cumhuriyet tarihinin en büyüğü! 80 bin asker emir bekliyor
    Cumhuriyet tarihinin en büyüğü! 80 bin asker emir bekliyor
    Din karşıtı din öğretmeni niçin korunuyor?
    Din karşıtı din öğretmeni niçin korunuyor?
    Ortalığı karıştıracak savaş iddiası! Pentagon gizleyemedi
    Ortalığı karıştıracak savaş iddiası! Pentagon gizleyemedi
    Trump'tan küstah tehdit: Türkiye'yi yıkıma uğratırız!
    Trump'tan küstah tehdit: Türkiye'yi yıkıma uğratırız!
    CHP'den Trump'ın tehdidine destek!
    CHP'den Trump'ın tehdidine destek!

    Günün Karikatürü

    15 Ocak 2019
    Türkiye'den Trump’ın tehdidine jet cevap: Ölümcül bir hata!
    Türkiye'den Trump’ın tehdidine jet cevap: Ölümcül bir hata!
    Çağlar Cilara'dan TV5'e gol! İslam ve aile düşmanı feminist avukatı davet ettiler
    Çağlar Cilara'dan TV5'e gol! İslam ve aile düşmanı feminist avukatı davet ettiler