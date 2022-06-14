Her gün zencefil tüketmenin sağlığa 9 faydası

Her Gün Zencefil Tüketmenin Sağlığa Faydaları

1. Mide Yanmasını Hafifletir

Mide yanması, geçici rahatlama sağlayan reçetesiz ilaçlar kullanmanıza neden olabilecek acı verici bir durumdur. Zencefilde bulunan aktif maddelerin bazıları, anti-enflamatuar ve bulantı önleyici özelliklerinden dolayı mide ekşimesi ilaçlarında kullanılır. Mide ekşimesi yaşadığınızda biraz zencefil almak belirtileri kontrol altına alır. Ayrıca düzenli zencefil tüketmenin mide ekşimesinin meydana gelme şansını azaltabileceğini gösteren kanıtlar vardır.

2. İltihabı Azaltır

Eklem iltihabı (artrit), eklemlerin şişmesine ve buna bağlı olarak hastanın hareketlerinin sınırlanmasına ve yoğun, kronik ağrıya neden olan bir rahatsızlıktır. Araştırmacılar, zencefilde bulunan gingerol adlı maddenin iltihabı azalttığını düşünmektedir.

Bazı çalışmalar zencefilin eklem ağrısını azaltmada ibuprofen kadar etkili olduğunu ortaya koymuştur. 2015 yılında yapılan bir araştırmada, osteoartrit (kireçlenme) hastalarının zencefil içeren bir krem uygulayarak eklem ağrısını hafifletebileceği tespit edilmiştir.

3. Cilt Sağlığını Artırır

Zencefil cildiniz için de harika olabilir. Üstelik zencefilin cilde faydalarını görmek için mutlaka topikal olarak uygulamanıza gerekmez. Zencefili gıda olarak tüketmek sindirimi kolaylaştırmasının yanında, terleme yoluyla vücuttan çıkarken cildin temiz ve pürüzsüz bir hale gelmesini sağlamaya yardımcı olabilir. Zencefil ayrıca küçük kesikler veya sıyrıklar için bir antiseptik (mikrop karşıtı) işlevi görür.

4. Kanser Riskini Azaltır

Michigan Üniversitesi Kapsamlı Kanser Merkezi’ndeki doktorlar, zencefilin kanser hücrelerine karşı güçlü bir silah olduğunu tespit ettiler.

Her ne kadar daha fazla araştırmaya ihtiyaç olsa da, zencefil kullanmaya başlamak için kanser oluşuna kadar beklemeyin. Zencefilin kolon ve bağırsak iltihabını azalttığı ve böylece sindirim sistemi kanseri riskini azalttığı kanıtlanmıştır.

5. Sindirimi Geliştirir

Zencefil sindirimin çeşitli şekillerde iyileştirilmesine yardımcı olur. Mide rahatsızlığını hafiflettiği için birçok hamile kadın tarafından sabah rahatsızlığını gidermek için kullanılır. Zencefil ayrıca bağırsakların gevşemesine yardımcı olduğu için İBS hastaları için de faydalıdır.

Zencefil sindirim konusunda bir başka faydası da, vücudun tükettiğiniz gıdalardaki besinleri alma yeteneğini artırmasıdır.

6. Baş Ağrısını Hafifletir

Zencefilde bulunan 200’den fazla madde, zencefilin iltihap giderici, bulantı önleyici ve antihistaminik özellikleri ile birlikte yoğun migren belirtilerini hafifletmeye yardımcı olur.

Bu konuda daha fazla araştırmaya ihtiyaç olsa da, şimdiye kadar yapılan araştırmalar zencefilin hiçbir yan etki göstermeden en az diğer migren ilaçları kadar etkili olduğunu göstermektedir.

7. Kilo Vermeye Yardımcı Olur

Günlük diyetinize zencefil eklemek, kilo vermeyi de kolaylaştırabilir. Zencefil yiyeceklerin tam olarak sindirilmesine, böylece kalorilerin yakılmasına ve metabolizmanın hızlanmasına yardımcı olur. Ayrıca zencefilin uzun süre tokluk hissi sağlaması, öğün dışı atıştırma isteğine karşı koymaya da yardımcı olur.

8. Kan Şekerini Dengeler

Yakın geçmişte tip 2 diyabet hastaları üzerinde yapılan bir çalışma, günde sadece 2 gram toz zencefil tüketmenin, açlık kan şekeri seviyelerini %12 oranında azalttığını götermiştir.

Kan şekerinin dengelenmesinin bir başka pozitif etkisi, kalp hastalığı riskini azaltmasıdır. Zencefilin diyabet üzerindeki etkisini öğrenmek için yapılan başlangıç seviyesindeki çalışmalar, zencefilin sadece şeker hastalarında değil, tüm insanlarda kan şekerini dengelemeye yardımcı olabileceğini göstermektedir.

9. Enfeksiyonla Savaşır

Zencefil, bir hastalık veya yaralanma nedeniyle enfeksiyon riski altında olduğunuzda da size yardımcı olabilir. Zencefilde bulunan Gingerol, enfeksiyon riskini azaltır ve çeşitli bakteri türlerinin büyümesini engelleyebilir. Dişeti iltihabı ve periodontit gibi iltihaplı diş eti hastalıklarına karşı özellikle etkili olduğu gösterilmiştir. Düzenli zencefil tüketmek, iş yerinde veya ofiste mikroplara karşı bağışıklığınızı güçlendirmeye yardımcı olabilir.

Zencefil Nasıl Tüketilir?

Zencefilin genel sağlığınız için ne kadar faydalı olduğunu öğrendiğinize göre, nasıl kullanacağınızı merak ediyor olabilirsiniz. Zencefili birçok şekilde kolayca kullanabilirsiniz. Soyun, rendeleyin, dilimleyin, doğrayın ya da tuzlu veya tatlı olan her türlü yemek tarifinde kullanın. Ayrıca çiğ olarak ya da çayını demleyerek de tüketebilirsiniz.