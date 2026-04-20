Her gün masaj yaparak yetiştiriyor, tanesini 28 bin liraya satıyorlar!

Dünyanın hemen her ülkesinde bir kavun, markette kilosuna göre seçilen bir yaz meyvesidir. Ancak Japonya'da işler böyle yürümüyor. Yubari Kral Kavunu, iki farklı kavun türünün hibritlenmesiyle doğan, sadece Yubari kasabasına özgü volkanik küllü topraklarda yetişen ve tanesi 28 bin liraya satılan tescilli ürün. Onu bu kadar pahalı yapan şey ise üretimindeki o akılalmaz "mikro yönetim."

DIŞARIDA YETİŞMİYOR

Yubari kavunları dışarıda, tarlada yetişmez. Her bir kavun, sıcaklığı ve nemi bilgisayar sistemleriyle anlık olarak kontrol edilen özel seralarda büyütülür. Çiftçiler, dışarıdaki hava sıcaklığı 1 derece bile değişse, seranın havalandırmasını manuel olarak ayarlar. Bu kavunlar, hayatları boyunca "mükemmel iklimi" yaşarlar. Kavunun dışındaki o dantel gibi beyaz ağ yapısı (netting), aslında kavunun kalitesinin imzasıdır. Bu ağların simetrik ve kusursuz olması için çiftçiler, büyüme evresinde kavunlara her gün beyaz eldivenlerle manuel masaj yaparlar. Ayrıca, güneşin kabuğu yakıp lekesini bozmaması için her kavuna özel kağıt "şapkalar" takılır. Bu süreçte en ufak bir çizik veya asimetri oluşursa, o kavun "Kral" sınıfından düşürülür.

NASIL TAT KAZANIYOR?

Yubari kavununu diğerlerinden ayıran en büyük özellik, şeker oranının (Brix derecesi) ve aromasının dengesidir. Volkanik topraklar, meyveye yoğun bir mineral içeriği sağlarken, özel sulama teknikleri etli kısmın "eriyen bir tereyağı" kıvamında olmasını sağlar. Kokusu o kadar yoğundur ki, bir odaya konulduğunda tüm evi dakikalar içinde egzotik bir parfüm bulutuyla kaplayabilir. Japonya'da "Chugen" adı verilen geleneksel hediyeleşme dönemlerinde, bu kavunlar en üst düzey saygı göstergesi olarak sunulur. Hasadın ilk iki kavunu her yıl düzenlenen meşhur açık artırmada satılır. 2026 yılı verilerine göre, sezonun ilk çift kavunu geleneği bozmayarak lüks bir segment otomobil fiyatına, yani 45.000 dolara alıcı buldu. Bu parayı ödeyen işletmeler genellikle bunu bir reklam aracı olarak kullanıyor veya en seçkin müşterilerine ikram ediyor.