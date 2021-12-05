Her gün lahana suyu içerseniz bakın ne oluyor! Aşıyı bulan isim açıkladı

Koronavirüs aşısı çalışmalarıyla tüm dünyaya örnek olan BioNTech kurucusu Uğur Şahin ve Özlem Türeci, sağlıklı yaşamlarından ipuçlarını paylaştı.

Çift, sıklıkla lahana suyu tükettiklerinden bahsetti. Biz de tam mevsimi gelmişken, lahana suyu nedir ne değildir inceledik.

Aslında lahanayı genellikle dolma olarak tercih ediyoruz, kalan parçalarıyla da kapuska yemepi yapıyoruz. Ancak suyunu içmek de bir o kadar faydalı...

Lahana vitamin, mineral ve kanser önleyici besin maddeleri ile doludur. Ayrıca ülser gibi mide rahatsızlıklarında yatıştırıcı etkisi vardır.

Yüksek antioksidan içeriği nedeniyle diyetlerin göz bebeği olan lahana suyunu hazırlaması da oldukça pratik.

Peki lahana suyu nasıl hazırlanır? İşte faydalarıyla birlikte sıraladık...

Lahana suyunun faydaları

Güçlü antioksidan özelliği sayesinde kış hastalıklarından kansere birçok faydası olan beyaz lahana serbest radikallere karşı güçlü bir savaşçıdır.

Karaciğer yağlanması ve obeziteye karşı da fayda sağlayan beyaz lahana,zayıflama diyetlerine tok tutucu ve toksinleri arındırıcı özelliği ile destek oluyor.

Çiğ olarak salatasını yapıp tüketmek ya da suyunu içmek özellikle idrar söktürücü, toksin atıcı özelliğinden faydalanmayı en üst düzeye çıkarıyor. Haftada iki gün yapraklarını sıcak suda haşlayarak suyunu içmek toksin atmada faydalı.

Kükürt içeriği ile bağışıklık sistemini güçlendiriyor, hastalıklara karşı koruyor, iyileşme süresini hızlandırıyor. Yine içeriğindeki kükürt sayesinde gastrit ve ülsere karşı da koruyor, hazmı kolaylaştırıyor.

İçeriğindeki beta-karoten A vitaminine dönüşerek göz sağlığına fayda sağlıyor.

Kalsiyum, potasyum ve magnezyum minerallerinden zengin olan beyaz lahana, kemik ve kas sağlığını güçlendiriyor.

Potasyum içeriği sayesinde yüksek kan basıncına karşı da etkili olan beyaz lahana, yüksek tansiyonun zararlı etkilerine ve kalp damarlarının tıkanmasını engelleyerek kalp hastalıklarına karşı koruyor.

Lahana suyu hazırlanışı

Malzemeler:

4 adet beyaz lahana yaprağı

Yarım litre içme suyu

Nasıl yapılır?

Yarım litre içme suyunu derin bir tencerede kaynatın.

Su kaynadıktan sonra lahana yapraklarını içine atın.

Kısık ateşte 15 dakika tencere kapağı kapalı olarak pişirin.

15 dakikanın sonunda yaprakları alarak suyu süzün ve bir kabın içine aktarın.

Günde 1-2 bardak tüketmeniz tavsiye edilen lahana suyu yemeklerden 1 saat önce tercih edilmelidir.

Kokusundan dolayı içmekte zorlanılıyorsa içerisine limon suyu eklenebilir.