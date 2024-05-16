Her gün kereviz tüketin! Dikkat hemen değişim başlıyor: Suyunu içen 10 kişide etki bulundu... İşte detayları

Sebzeli tabaklarında genellikle vücudunuza bazı sağlıklı besin maddelerini almak için havuç, brokoli ve kereviz gibi temel gıdalar bulunur. Kereviz, çok fazla kalori eklemeden yemeklere katabileceğiniz harika bir sebzedir.

Yarım fincan kerevizin kalori miktarı tek haneli rakamlardadır; sadece 7 kalori. Kereviz ayrıca susuzluğu gidermeye yardımcı olur, çünkü yüzde 96'sı sudur.

Kerevizde bir tutam lif, K vitamini, folat ve potasyum dışında çok fazla besin alamazsınız, ancak kerevizde atıştırmalık muhtemelen yüksek sodyumlu cips veya şekerli kurabiyelerden daha iyi bir seçimdir. Kereviz ayrıca serbest radikallerle savaşabilen, iltihabı azaltabilen ve işlenmiş et, deniz ürünleri ve süt ürünleri gibi diyetinizdeki bazı asidik gıdaları nötralize edebilen spesifik bileşiklere de sahiptir. Kerevizdeki benzersiz bir bileşik aynı zamanda yüksek kolesterol ve trigliseritleri de düşürebilir.

Lipid düşürücü bileşik

Klinik ve Deneysel Farmakoloji ve Fizyoloji dergisindeki daha eski bir makaleye göre araştırmacılar daha önce bunun, kerevizin kolesterol düşürme potansiyeline katkıda bulunan 3-n-butilftalid adı verilen bir bileşik olduğuna inanıyorlardı. Kereviz özütü verilen yüksek kolesterollü farelerin kolesterol düzeyleri düştü.

Tarım ve Gıda Kimyası Dergisi'nde 2010 yılında yayınlanan bir makalede araştırmacılar, dağ kereviz tohumlarında bulunan oleamid adı verilen esansiyel yağda bulunan bir bileşiği izole ettiler ve bunun kan lipitlerini azaltabilecek bir bileşen olduğuna inanıyorlardı. Laboratuvarda bu bileşiği oluşturduklarında, bunun LDL kolesterolü ve trigliseritleri düşürdüğünü ancak HDL kolesterolü iyileştirmediğini buldular.

Pharmacognosy Magazine'de 2011 yılında yapılan bir araştırmaya göre kerevizin diğer kalp-sağlıklı gıdalarla birleştirilmesi, ilaçsız olarak yüksek kolesterolün azaltılmasına yardımcı olabilir. Kereviz, hindiba ve arpa toz haline getirilerek kolesterolü yüksek olan farelere verildi. Bu gıdalar tek tek kolesterolü düşürdü, ancak üçü daha düşük konsantrasyonlarda bir araya getirildiğinde kolesterol ve karaciğer enzimlerinin azaltılmasında daha iyi bir iş çıkardı.

Kerevizin diğer sağlık yararları

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Kan basıncınızı düşürmeye çalışıyorsanız, birkaç kereviz sapını meyve sıkacağı içine atmayı deneyin. Kereviz, kan basıncınızı düşürmenize yardımcı olabilecek flavonoidler, apiin, apigenin, kalsiyum ve magnezyum içerir. Journal of Health'de 2021 yılında yapılan bir araştırma , kereviz suyu içen 10 kişinin sistolik kan basıncını ortalama 30 milimetre cıva (mmHg) ve diyastolik kan basıncını 14 mmHg azalttığını buldu. Uluslararası Gıda Bilimi Dergisi'nde 2024 yılında yayınlanan bir incelemeye göre, klinik deneyler, 3-n-bütilftalid ve apigenin gibi biyoaktif bileşiklerin kan basıncını düzenlemeye ve kalp atış hızını düşürmeye yardımcı olduğunu buldu .

International Medical Journal'da 2015 yılında yayınlanan bir makaleye göre kereviz, kan şekerinizi kontrol etmenize yardımcı olmak için Pilates'e mükemmel bir destek olabilir. Sekiz hafta boyunca Pilates yapan kadınlar kilo vermiş ve vücut kitle indekslerini (BMI) geliştirmiş olsalar da, Pilates ve kereviz takviyesi alan kadınların sistemlerinde en yüksek adiponektin seviyeleri vardı. Adiponektin, yağ hücreleri tarafından salgılanan ve kan şekerini kontrol etmek için insülin duyarlılığını artıran bir hormondur.