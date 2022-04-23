Her gün iftardan sonra Türk kahvesinin yanında 2 hurma yemenin faydaları...

İftar sonrası sindirimin daha iyi çalışması için bir saat sonra uzmanlar tarafından tüketilmesi önerilen bir fincan Türk kahvesinin yanında tüketilen 2 hurmanın insan sağlığına olan etkileri araştırıldı. Lif bakımından zengin olan hurmanın kahveyle beraber vücuda olan etkileri şaşırttı. Her gün iftardan sonra bir fincan Türk kahvesinin yanında 2 hurma yerseniz ne olur? İşte cevabı...

Uzun süreli açlık ve susuzluk sonrası önemli öğün olan iftardan sonra kahve ve çay tiryakileri hemen bu besinleri tüketmek ister. Ancak uzmanlar genellikle bunların iftardan bir saat sonra tüketilmesi gerektiğini belirtir.

Aksi halde sindirim bozukluğuna neden olabilir. Öte yandan iftardan bir saat sonra tüketilen bir fincan Türk kahvesinin yanına ise bası besin uzmanları hurma tüketilmesi gerektiğini vurguluyor. Ramazan da en çok tüketilen besin olan hurma lif bakımından zengindir. Lif ise sindirim için gerekli olan maddelerden biridir. Ramazan ayında en sık görülen sindirim sorunlarının yaşanmaması için uzmanlar Türk kahvesinin yanında hurmayı tavsiye eder. Ayrıca hurmanın vücuda farklı etkileri de vardır.

İftardan sonra Türk kahvesinin yanında 2 hurma yemenin faydaları...

Temelleşen mide hareketlerini güçlendirir. Mide asidini dengede tutarak yemek sonrası yanma ve şişkinlik hissini azaltır.



Kandaki şeker seviyesini dengeler. İnsilün direncini korur. Yemek sonrası tansiyon ve kalp sorunlarının riskini ortadan kaldırır.



Tokluk hissi vererek abur cubur tüketimini önler. Sahura kalkamayanlar için vücudu ertesi gün daha dirençli tutar.



Sinir sistemini güçlendirerek stres depresyon ve yorgunluk gibi sorunların yaşanmasını önler.



Beyin fonksiyonlarını güçlendirerek baş ağrısı yaşanmasının önüne geçer.