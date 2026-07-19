  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Suudi Arabistan damgası mı geliyor: Önce Salah sonra Darwin Núñez! Beşiktaş'ı tutmayın Dev tatbikata HAVELSAN damgası: Dünya orduları Türk yazılımı ile komuta edilecek Piyasada rüzgar tersine döndü: İşte en ucuz sıfır otomobiller! Altın fiyatı ne olacak? 5 dev banka tahminleri değiştirdi! Peki şimdi ne olacak? Beşiktaşlılar Salah'ın menajerine çalışıyorlar Ayakta solukluk ve iyileşmeyen yaralar: Ayak soğukluğu damar hastalığının habercisi mi? Cadde ve sokaklar boş kaldı Adanalılar bile dayanamayıp şehirden kaçtı İlkokul mezunu bekçi, Çatalhöyük'e bir ömür adadı Kusma ve ishal uyarısı: Yaz buluşmaları gıda zehirlenmesini beraberinde getirebilir
Sağlık
7
Yeniakit Publisher
Ayakta solukluk ve iyileşmeyen yaralar: Ayak soğukluğu damar hastalığının habercisi mi?

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
AA Giriş Tarihi:

Ayakta solukluk ve iyileşmeyen yaralar: Ayak soğukluğu damar hastalığının habercisi mi?

Zonguldak BEUN Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı Doktor Öğretim Üyesi Oğuz Arslantürk'ten bu rahatsızlıkla ilgili dikkat çeken tespitler geldi.

#1
Foto - Ayakta solukluk ve iyileşmeyen yaralar: Ayak soğukluğu damar hastalığının habercisi mi?

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı Doktor Öğretim Üyesi Oğuz Arslantürk, tek taraflı ayak soğukluğuna eşlik eden kramp tarzı ağrı, ayakta solukluk, iyileşmeyen yaralar, kıllarda azalma ve ciltte renk değişikliğinin bacağa giden atardamarlar açısından değerlendirilmesi gerektiğini bildirdi.

#2
Foto - Ayakta solukluk ve iyileşmeyen yaralar: Ayak soğukluğu damar hastalığının habercisi mi?

Arslantürk, AA muhabirine, Karadeniz Bölgesi'nde, özellikle Zonguldak gibi yılın büyük bir bölümünde serin ve nemli iklimin hakim olduğu şehirlerde ayak üşümesinin oldukça sık görülen bir şikayet olduğunu söyledi.

#3
Foto - Ayakta solukluk ve iyileşmeyen yaralar: Ayak soğukluğu damar hastalığının habercisi mi?

Çoğu zaman insanların bunu sadece havanın soğuk olmasına bağladığını belirten Arslantürk, özellikle bir ayağın diğerinden daha soğuk olması ve bu durumun sürekli devam etmesinin bazı zamanlar altta yatan önemli bir damar hastalığının ilk belirtisi olabileceğine dikkati çekti. Arslantürk, ayak üşümesinin her zaman ciddi bir hastalık anlamına gelmeyeceğini, soğuk hava, hareketsizlik, stres, kansızlık ya da tiroit bezinin yavaş çalışması gibi durumların ayak üşümesinin nedeni olabileceğini kaydetti.

#4
Foto - Ayakta solukluk ve iyileşmeyen yaralar: Ayak soğukluğu damar hastalığının habercisi mi?

Ancak üşüyen ayağın her zaman masum olmayacağını ifade eden Arslantürk, "Tek taraflı ayak soğukluğuna yürürken baldırda başlayıp dinlenmekle geçen kramp tarzında ağrı, ayakta solukluk, iyileşmeyen yaralar, kıllarda azalma veya ciltte renk değişikliği eşlik ediyorsa, mutlaka bacağa giden diğer atardamarlar açısından değerlendirilmelidir. Bu tablo, periferik arter hastalığının (kalp dışındaki özellikle bacaklardaki atardamarların daralması veya tıkanması) işareti olabilir." dedi. Arslantürk, periferik arter hastalığının, damar duvarında biriken yağ ve kireç plaklarının bacak atardamarlarını daraltması sonucu geliştiğine işaret ederek, "Kan akımı azaldıkça ayakta solukluk, soğukluk ve yürümekle ortaya çıkan ağrı görülebilir. Ancak hastaların önemli bir kısmında uzun süre belirgin bir şikayet olmayabilir. İşte bu nedenle hastalık çoğu zaman geç fark edilir." diye konuştu.

#5
Foto - Ayakta solukluk ve iyileşmeyen yaralar: Ayak soğukluğu damar hastalığının habercisi mi?

Periferik arter hastalığının en önemli değiştirilebilir risk faktörünün sigara olduğunu kaydeden Arslantürk, diyabet, yüksek tansiyon, yüksek kolesterol, ileri yaş ve kronik böbrek hastalığının da riski artıracağını anlattı.

#6
Foto - Ayakta solukluk ve iyileşmeyen yaralar: Ayak soğukluğu damar hastalığının habercisi mi?

Arslantürk, bu gibi durumların kalp krizi ve inmenin de en önemli risk faktörleri olduğuna değinerek, şöyle devam etti: "Çünkü damar sertliği yalnızca bacağı değil, çoğu zaman tüm damar sistemini etkileyen yaygın bir hastalıktır. Yakın zamanda yaklaşık 500 bin kalp krizi hastasının değerlendirildiği geniş kapsamlı bir çalışmada, bacak damar hastalığı bulunan kişilerde hastane içinde yaşamını kaybetme riskinin, bu hastalığı olmayanlara göre daha yüksek olduğu gösterildi. Bu bize şunu söylüyor. Bacak damarlarında tespit edilen darlık, yalnızca bacağı ilgilendiren bir sorun değildir. Aynı zamanda kalp ve diğer damarları etkilemiş olabileceğinin önemli bir göstergesidir. Bu nedenle bu hastaların kalp ve damar sistemi mutlaka bütüncül olarak değerlendirilmelidir." Periferik arter hastalığının erken tanındığında başarılı şekilde tedavi edilebildiğinin altını çizen Arslantürk, sigaranın bırakılması, düzenli yürüyüş yapılması, tansiyon, kolesterol ve kan şekerinin kontrol altında tutulmasıyla uygun ilaç tedavisinin hastalığın ilerlemesini önemli ölçüde yavaşlatabildiğini kaydetti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
3’ü Özgür Özel’in! 6’sı CHP’li 7 milletvekiline ait 9 dokunulmazlık dosyası Meclis’te…
Gündem

3’ü Özgür Özel’in! 6’sı CHP’li 7 milletvekiline ait 9 dokunulmazlık dosyası Meclis’te…

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 7 milletvekiline ait 9 yeni dokunulmazlığın kaldırılması için dosya sunuldu. 6 CHP’li milletvekil..
Beşiktaş-Midtjylland maçının hakemi belli oldu
Spor

Beşiktaş-Midtjylland maçının hakemi belli oldu

Temsilcimiz Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turunda karşılaşacağı Midtjylland maçına İspanyol hakem Ricardo de Burgos atandı...
Feci kazada çok sayıda yaralı var
Yerel

Feci kazada çok sayıda yaralı var

Tokat'ta iki araç kafa kafaya çarpıştı. Feci kazada 10 kişi yaralandı.
Ankara’da feci kaza! 2 belediye personeli hayatını kaybetti
Gündem

Ankara’da feci kaza! 2 belediye personeli hayatını kaybetti

Ankara Bağlum'da yürütülen yol açma çalışmaları sırasında Ankara Büyükşehir Belediyesine ait bir kamyonun fren sisteminde meydana gelen arız..
Yeni transfer imzaladı! Trabzonspor defansına yerli duvar
Spor

Yeni transfer imzaladı! Trabzonspor defansına yerli duvar

Karadeniz fırtınası Trabzonspor, Cenk Özkacar ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Mahsun Kırmızıgül’den Haluk Levent’e: Keşke ellerin kırılsaydı!
Gündem

Mahsun Kırmızıgül’den Haluk Levent’e: Keşke ellerin kırılsaydı!

Mahsun Kırmızıgül, Ahbap soruşturmasında tutuklanan eski dostu Haluk Levent’e tepki gösterdi. ‘Keşke ellerin kırılsaydı’ diyen Kırmızıgül, “..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23