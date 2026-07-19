O ilimizde doğal şifa mesaisi: Bahçelerden toplanan semizotu hem sağlık hem geçim kaynağı

Batman’ın Gercüş ilçesinde, domates ve biber bahçelerinde kendiliğinden yetişen semizotu, vatandaşlar için adeta bir şifa kapısı haline geldi. Kimi vatandaşlar topladıkları semizotunu yakınlarına dağıtırken, kimileri de pazarda satarak aile bütçesine katkı sağlıyor. Gercüş ilçesinde yaz aylarının gelmesiyle birlikte sebze bahçelerinde kendiliğinden büyüyen semizotu bölge halkının yoğun ilgisini görüyor. İçerdiği zengin vitamin ve minerallerle bilinen bu şifalı bitki, hem sofraları süslüyor hem de birçok rahatsızlığa karşı doğal bir destek olarak tüketiliyor. Kendi bahçesinde yetişen semizotunu dost ve akrabalarına dağıtan Şehmus Barlak, "Bu otun birçok hastalığa şifa olduğunu bize dedelerimiz, babalarımız söylerdi. Geçenlerde bir dostum kalp krizi geçirmişti. Yanıma gelip, 'Doktor bana semizotu tüketmemi önerdi, nereden bulabilirim?' diye sordu. Ben de bahçemde olduğunu söyleyerek onu davet ettim. Şimdi birlikte topluyoruz. Şifa olsun diye eşimize, dostumuza dağıtıyoruz’’ dedi.