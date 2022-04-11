Her gün ceviz yemenin cildimize olan 6 büyük faydası! Bebek gibi bir cilt için ceviz maskesi tarifleri

Ceviz sağlıklı yağlar, lifler, vitaminler ve mineraller içerir. Cevizler, diğer yaygın sert kabuklu kuru yemişlerden, daha yüksek oranda antioksidan aktivitesine sahiptir. İç cevizin etrafını saran zarda, E vitamini, melatonin ve polifenol adı verilen bileşikler antioksidan özelliği sağlar.

Her gün ceviz yemenin cildimize olan 6 büyük faydası

1. Erken yaşlanmayı önler.

Ceviz, fındık ile kıyaslandığında antioksidan bakımından daha yüksektir. Antioksidanlar cildinizi güneşe maruz kalma gibi çevresel hasarlara karşı korur. Günde birkaç ceviz yemek, cildinizi yaşlanmaya karşı korumaya ve daha uzun süre daha genç görünmesine yardımcı olabilir. Ceviz ayrıca cilt pigmentasyonunu azaltabilen ve vücudunuzun sağlıklı yeni cilt hücreleri üretmesine yardımcı olan B vitamini açısından da zengindir.

2. Cildinizin nemli kalmasını sağlar.

Ceviz, diğer kuruyemişlerden daha sağlıklı omega-3 içerir. Yeterli miktarda omega-3 almak cilt sağlığınız için çok önemlidir çünkü yağ üretimini dengelemeye, toksinleri temizlemeye ve cildinizin pürüzsüz ve kırışıksız kalması için ihtiyaç duyduğu nemi hapsetmeye yardımcı olur. Diyetinize ceviz eklemek, cildinizin daha yumuşak görünmesine ve iyi nemlendirilmesine yardımcı olmanın kolay ve lezzetli bir yoludur.

3. Egzama ve sivilce oluşmasını önler.

Sabah yulaf ezmesine birkaç ceviz eklemek onu daha besleyici hale getirecek ve aynı zamanda cildinizi içten iyileştirmenize de yardımcı olacaktır. Cevizdeki sağlıklı yağlar tahrişi yatıştırmaya yardımcı olur. Hatta dermatit ve akne gibi bazı cilt rahatsızlıklarını tedavi edebilir. Cevizdeki bazı eser elementler, iltihapla içten dışa savaşmaya yardımcı olarak cildinizin parlak kalmasına ve sivilcelerden arınmış kalmasına yardımcı olur.

4. Göz altı morluğunu ve göz torbalarını azaltır.

Koyu halkalar veya şiş gözlerle uyandığınızda, doğal olarak bir dizi göz bandına veya birkaç buz küpüne ihtiyaç duyarsınız. Ancak böyle bir durumla karşılaştığınızda, bir avuç ceviz yemenin de benzer bir etkisi olabilir. Ceviz, koyu halkaları azalttığı kanıtlanmış E vitamini içerir ve yüzünüzden aşağı kayan göz lekeleri konusunda endişelenmenize gerek kalmaz.

5. Cildinizi aydınlatır.

Ne yediğiniz cildinizi etkiler ve bağırsaklarınız sağlıklı değilse, hiçbir yüz pudrası veya fondöten cildinizi güzel göstermez. Ceviz yemek, bağırsaklarınızı besler ve sindiriminiz genel sağlığınız için inanılmaz derecede önemli olduğundan sağlıklı bakterileri destekler. Bu da cildinizi içten dışa doğru iyileştirerek doğal olarak dolgun ve parlak olmasını sağlar.

6. Saç derinize iyi gelir.

Yemeklerinize ceviz eklemek saç derinize fayda sağlayacaktır. Cevizdeki antioksidanlar ve sağlıklı yağ asitleri saç köklerini uyararak saçınızı daha parlak ve hacimli hale getirebilir. Ceviz yemek saç derinizi daha sağlıklı hale getirdiğinden ayrıca kepek ve kaşıntıyı uzak tutmaya yardımcı olur.

Pırıl pırıl bebek gibi bir cilt için ceviz maskesi tarifleri

Ceviz ile hem saç hem de cilt için maske yapabilirsiniz. Ceviz ile yapılan maskeler ciltteki ölü hücreleri arındırır, cildi beyazlatır, cilt lekelerini giderir, pürüzsüz bir cilde kavuşmanıza yardımcı olur.

Bebek gibi bir cilt için ceviz maskesi

Malzemeler

2 adet ceviz

1 tatlı kaşığı bal

1 tatlı kaşığı yoğurt

1 çay kaşığı limon(limon yoksa portakal,mandalina veya greyfurt suyu kullanabilirsiniz)

Yapılışı

İlk olarak 2 adet cevizi blenderdan geçirerek veya havanda ezerek güzelce ufaltın. Ardından bunu uygun bir kaba alıp içine bal, yoğurt ve limon suyunu da ekledikten sonra güzelce karıştırın. Hazırladığınız bu maskeyi yıkayıp havlu ile kuruttuğunuz cildinize masaj yaparak uygulayın. Sonrasında cildinizde en az 20 dakika beklettiğiniz maskeyi bol su ile cildinizden arındırın.

Cilt lekelerinden ceviz ile kurtulma maskesi

Ciltte farklı sebepli birçok leke meydana gelebilir. Ayrıca çıkan sivilceler zamanla yaşlanma ve güneşin etkisi ile renk pigmentlerindeki değişim ile bir leke halini alabilir. Bu gibi cildinizde oluşan lekeleri evde doğal yöntemler ile temizlemek için ceviz maskesini yapmanızı tavsiye ediyoruz. Ceviz maskesi ciltteki lekeleri temizlemesinin yanısıra cildi temizleme özelliği sayesinde varolan siyah noktaları da oldukça iyi şekilde yok etmektedir.

Malzemeler

2 tane ceviz

Bir çay kaşığı gliserin

Bir çay kaşığı limon suyu

Yapılışı

Öncelikle cevizleri kabuklarından çıkarın ve bir havanda veya blenderda toz haline getirin. Toz haline gelen cevizleri bir kaba alıp üzerine limon ve gliserini ekleyip karıştırın. Hazırladığınız ceviz maskesini cildinize dairesel hareketler ile uygulayın. Bu maskeyi haftada 2-3 kez tekrarlayın. Sonraki hafta haftada 1 kez yapmanız yeterli olacaktır.

Ceviz maskesi ile cildinizdeki leke ve kusurları temizleyebilirsiniz. Fakat ceviz cildi hassaslaştırabilir. Bu yüzden ceviz maskesi yaptığınız cildinize güneş kremi sürmeden dışarı çıkmamalısınız. Ek olarak ceviz maskesini akşam saatlerinde güneş battıktan sonra yapmalısınız.