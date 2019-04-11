Her gün bir avuç badem tüketince bakın neler oluyor!

Bilim insanları dünyanın en faydalı yiyeceği olarak bademi gösteriyor. Her gün yalnızca bir avuç çiğ badem tüketmek, olası birçok hastalığın önüne geçiyor. İşte bademin mucizevi 9 özelliği;

Protein kaynağı

Badem sağlıklı teklif doymamış yağlar, lifler ve protein içerir. Badem son derece besleyicidir.

Antioksidan deposu

Badem tam bir antioksidan kaynağıdır. Bu nedenle badem cildin yaşlanmasını geciktirir. Ayrıca bu besin kansere karşı koruyucudur.

En önemli E vitamini kaynağı

Badem dünyanın en iyi E vitamini kaynaklarından biridir. E vitamini sağlık açısından son derece önemlidir.

Kalp dostu

Badem kötü kolesterolü düşürür. Ayrıca bu leziz yemiş kalp sağlığı için de yararlıdır.

Kan şekerini dengeler

Badem magnezyum açısından son derece zengindir. Tüketilen düzenli badem magnezyum zenginliği bakımından şeker hastaları için önemli bir besindir.

Kilo verdiriyor

Elbette ölçüyü kaçırmadan tüketilen badem metabolizmayı hızlandırıyor. Bu da kilo vermeyi hızlandırıyor.

Tansiyonu dengeler

Vitamin deposu olan badem tansiyonun dengelenmesine yardımcı olur.

Tokluk hissi verir

Protein ve lif bakımından zengin olan badem tokluk hissi verir. Bu da diyet yapanlar için bademin iyi bir ara öğün olmasını sağlıyor.