Her gün bir avuç badem tüketince bakın neler oluyor!
Günde yalnızca bir avuç badem tüketmek birçok hastalığa karşı koruyor.11 Nisan 2019 Perşembe 15:38
Bilim insanları dünyanın en faydalı yiyeceği olarak bademi gösteriyor. Her gün yalnızca bir avuç çiğ badem tüketmek, olası birçok hastalığın önüne geçiyor. İşte bademin mucizevi 9 özelliği;
Protein kaynağı
Badem sağlıklı teklif doymamış yağlar, lifler ve protein içerir. Badem son derece besleyicidir.
Antioksidan deposu
Badem tam bir antioksidan kaynağıdır. Bu nedenle badem cildin yaşlanmasını geciktirir. Ayrıca bu besin kansere karşı koruyucudur.
En önemli E vitamini kaynağı
Badem dünyanın en iyi E vitamini kaynaklarından biridir. E vitamini sağlık açısından son derece önemlidir.
Kalp dostu
Badem kötü kolesterolü düşürür. Ayrıca bu leziz yemiş kalp sağlığı için de yararlıdır.
Kan şekerini dengeler
Badem magnezyum açısından son derece zengindir. Tüketilen düzenli badem magnezyum zenginliği bakımından şeker hastaları için önemli bir besindir.
Kilo verdiriyor
Elbette ölçüyü kaçırmadan tüketilen badem metabolizmayı hızlandırıyor. Bu da kilo vermeyi hızlandırıyor.
Tansiyonu dengeler
Vitamin deposu olan badem tansiyonun dengelenmesine yardımcı olur.
Tokluk hissi verir
Protein ve lif bakımından zengin olan badem tokluk hissi verir. Bu da diyet yapanlar için bademin iyi bir ara öğün olmasını sağlıyor.
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