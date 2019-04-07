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Her gün bir adet armut tüketmek için onlarca sebebiniz var

Bu haberi okuduktan sonra evinizden armut eksik etmeyeceksiniz.

07 Nisan 2019 Pazar 15:10
Her gün bir adet armut tüketmek için onlarca sebebiniz var

Sağlıklı bir beden için doğru beslenmek son derece önemli. Şekerli bir meyve olduğu için armudu diyet listelerinize eklemekten çekiniyorsanız; bu endişelerinizi bir kenara bırakmanın zamanı geldi. İçerdiği lif ve C vitamini nedeniyle armut tam bir kalp dostu. Elbette bu lezzetli meyvenin şifalı liflerinin çoğunluğu kabuğunda bulunuyor. İşte, her gün bir adet armut yemenin sağlığa faydaları;

Bağırsak dostu

Tek bir adet armut günlük lif ihtiyacının yüzde 18'ini karşılıyor. İçerdiği lif nedeniyle armut sindirim sistemi için son derece faydalıdır.

Kilo vermeyi hızlandırır

Armut son derece tatlı bir meyvedir. Bu nedenle diyet yapanlar armut tüketmekten kaçınır. Ancak bu tutum çok yanlış. Çünkü armut kalorisi en az olan meyvelerin başında geliyor. Orta boy bir armut yalnızca 57 kaloridir.

Kanın pıhtılaşmasına engel olur

Armudun içerisinde K vitamini bulunuyor. K vitamini kanın pıhtılaşmasını engelliyor. Özellikle deveci armudu kalp ve damar sağlığı için son derece faydalıdır.

Diş sağlığı açısından önemli

Armut içerdiği K vitamini nedeniyle diş ve diş eti sağlığı için son derece faydalıdır.

Antioksidan deposu

Tam bir antioksidan deposu olan armut cildin yaşlanmasını yavaşlatır.

Bağışıklık sistemini güçlendirir

İçerdiği C vitamini nedeniyle armut bağışıklığın güçlenmesini sağlar. Düzenli armut tüketimi özellikle soğuk algınlığına yakalanma riskini azaltır.

 

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Haber Tarihi: 07 Nisan 2019 Pazar 15:10
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