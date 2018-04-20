Her gün 7 litre su içti kör oldu

Doktorlar talihsiz kızın aşırı su içmesinden dolayı kanındaki sodyum oranının çok düştüğünü belirttiler. Sodyum oranına bağlı olarak hastanın beynindeki su miktarının arttığı ortaya çıktı. Talihsiz kızın beynindeki görme sinirleri çalışmaz halde. Hastaneden yapılan açıklamaya göre genç kızın tekrar görebilme şansı yok.

Normal bir insanın kanındaki sodyum miktarının 130'un üzeride olması gerekiyor. Sodyum oranı 120'nin altına düşenler kişilerde yorgunluk, halsizlik, dikkat azalması gibi belirtiler görülüyor. Sodyum oranı 110'a gerilediğinde ise hayati tehlike baş gösteriyor. Hastaneden yapılan açıklamaya göre talihsiz kız acil servise getirildiğinde kanındaki sodyum oranı 106'ydı.

Doktorlar 20-25 yaşlarındaki normal sağlıkta bir insanın günde 2 litre su içmesini öneriyor.