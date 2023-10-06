Her gün 2 yumurta yiyerek güne başlamak... Mucizevi etkileri ortaya çıktı!
Güne yumurta yiyerek başlamanın sağlık için mucizevi etkileri ortaya çıktı.
Yumurtanın vücudun kolesterol üretimini engellediğini belirten uzmanlar, içeriğindeki Omega-3 sebebiyle kalp-damar sağlığını da koruduğunu aktarıyor.
Faydaları saymakla bitmiyor!
Karaciğerdeki toksinlerin atılmasına da yardımcı olan yumurtanın, eksikliği durumunda unutkanlığa sebep olan vücuttaki kolin dengesini de ayarladığı ifade ediliyor.
Bir araştırma sonucuna göre de günlük öğününde yumurta bulunan kadınların meme kanserine yakalanma riski yüzde 18 azalıyor.
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