Her gün 1 kaşık tüketin bağırsakları temizliyor: Adeta yerinden söktü! Her derde deva oluyor! İlgili her şey...

Tarçın ve Bal karıştırıp tüketildiğinde bağışıklık sistemini güçlendiriyor, doğal antibiyotiktir. Çokca vitamin ve demir kapsayan karışım, vücudu bakterilere ve virüslere karşı kollar.

İDRAR YOLU ENFEKSİYONU

İdrar yolu enfeksiyonunu tedavi eder ve idrar yollarındaki mikropları temizle

MİDEDEKİ GAZI GİDERİYOR

Hindistan ve Japonya’da yapılan araştırmada tarçın ve balın midedeki gazı yok ettiği görülmüştür.

Yapılan karışım midede asit oluşumunu engeller ve yenilen ağır yemekleri sindirir.

Tarçın ve Balı karıştırmak bunlara iyi gelebilir:

Bağışıklık sistemini kuvvetlendirir ve hastalıkları önler

Dinleme problemleriyle savaşmak

Eklemlerdeki sızı ve iltihapı azaltır

Kilo verdirir

Kolesterol seviyesini düşürür

Kalbi korur ve kardiyovaskuler hastalıkları önler

Sindirimi geliştirir, kabızlığı önler ve bağırsak sorunlarını azaltır

Cilt kirleriyle savaşır

Doku ve uzuvları gençleştirir

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Bu doğal reçete nasıl hazırlanır?

Ayrıca dengeli bir diyet ile sağlıklı bir yaşam sürdürebilirsiniz.

Malzemeler

1 litre kadar su

2 çorba kaşığı kadar toz halinde tarçın 20 gram

2 çorba kaşığı kadar bal 50 gram

Hazırlanışı

1 Lt suyu kaynatın ve kavanoza bal ile beraber dökün.

45 Dakika soğumasını bekleyin ve tarçın ekleyin.

Dozaj

Kahvaltıdan 30 dakika önce karışımı 1 bardak için ve gece uyumadan öncede 1 bardak için.