Her gördüğünüz teyzeyi sakın Müslüman sanmayın! Bunak kadın bakın ne diyor? “Peygamberin bu ülkeye ne faydası var?” Bunlar Türkiye sokaklarında başıboş dolaşıyor

Sokakta gördüğümüzde Müslüman sandığımız teyzeler mikrofon ağzına dayanınca bakın neler konuşuyor.

“Müslümanlar satar, İslamcılar satar” diye Müslümanlara hakaret eden kadına birisi “Müslümanlarla derdin ne?” diye sorunca kadın “Adam mı onlar?” diye cevap verdi. Onunla konuşan genç adam. “Bu ülkede şehid olan askerler islam şehidi olarak şehid oluyor. Benim bayrağımda ay ve yıldız var. İstiklal marşında da ezan var. Kızsan da var çatlasan da var” deyince kadın ise “Peygamber kim? Peygamber bu ülkeye ne yaptı? Peygamberin bu ülkeye ne faydası var?” Diyerek saçma bir soru sordu. Bunamış kadın bu ülkeden gideceğini söyleyince genç “İstediğin yere gidebilirsin. Bak sana ne söylüyorum. Senin zihniyetin yok olacak” diye cevap verdi. Konuşmanın tamamı videoda…