Her girdiğin gazeteden kovuldun, sen niye istifa etmiyorsun Fehmi!

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Ülkemizi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli deprem felaketini kirli siyasi emellerine alet edenler, tribünleri de kullanmaya başladı.

Önce Fenerbahçe ardından Beşiktaş tribünlerinden, birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyulan günlerde, deprem felaketi ile ilk günden beri canhıraş mücadele ederek milletin yanında olan Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğindeki AK Parti iktidarı hedef alındı.

Girdiği her gazeteden kovulan ancak bir türlü istifa etme yolunu seçmeyen Fehmi Koru da tribünlerdeki kirli siyasete destek verdi.

T24 yazarı Fehmi Koru, bugünkü yazısında bilim adamlarının asrın felaketi olarak nitelendirdiği Kahramanmaraş merkezli depremlerin faturasını iktidara kesti.

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"Deprem yeri sarsıyor, sarsıntılar direnci düşük binaları yıkıyor, yıkılan binalarda bulunan insanların bir bölümü -bazen hepsi- enkaz altında kalarak hayatlarını kaybediyor." diyen Koru, depremin büyüklüğünden, devletin tüm kurumları ile ilk andan itibaren deprem bölgesinde oluşundan bahsetmediği yazsında, "Medyada, deprem sonrasında sergilenen aksamalar ve eksiklikler yüzünden sorumlu tutulan bakanların istifasını gündeme taşıyanlar da oluyor." ifadelerini kullandıktan sonra sonra, şöyle devam etti:

Yetki sorumluluk da getirir. İstifa o yolda atılması beklenen ilk adımdır. Bizde siyasetten kendiliğinden ayrılma örnekleri pek görülmüyor. Bizde bileti ancak sandıkta millet kesebiliyor; o zamana kadar politikacılar yerlerini terk etmeye yanaşmıyorlar.