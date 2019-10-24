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Her gelen gün, geçeni aratacaktır... İşte ahir zaman fitneleri

Peygamber Efendimizin haber verdiği ahir zaman fitneleri nelerdir? Şimdi o zamanda mıyız? Okuyup siz karar verin.

24 Ekim 2019 Perşembe 20:54
Her gelen gün, geçeni aratacaktır... İşte ahir zaman fitneleri

Peygamber Efendimizin haber verdiği ahir zaman fitneleri nelerdir? 

 Ebû Hüreyre radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: 

“Yararlı işler görmekte acele ediniz. Zira yakın bir gelecekte karanlık geceler gibi birtakım fitneler ortalığı kaplayacaktır. O zamanda insan, mü’min olarak sabahlar, kâfir olarak geceler; mü’min olarak geceler, kâfir olarak sabahlar. Dinini küçük bir dünyalığa satar.” (Müslim, Îmân 186. Ayrıca bk. Tirmizî, Fiten 30, Zühd 3; İbni Mâce, İkâme 78)

İYİLERİN TENBELLİĞİ KÖTÜLERİN FAALİYETİDİR 

Faydalı işler ve hizmetlerde gözü açık davranmak, fırsatları anında değerlendirmek, bu konuda sür’at göstermek yüce dinimizin tavsiye ettiği yegâne aceleciliktir. Zira halkımızın isâbetle belirttiği gibi, “Elden kalan elli gün kalır” “İyilerin tenbelliği, kötülerin faaliyetidir.” İyilik yapmayı, faydalı iş görmeyi nefis ve şeytan istemez, bu onlara çok ağır gelir. Onun için de bu tür işlerin daima tehir edilmesini isterler. Oysa gelecek günlerin neler getireceği hiç belli olmaz.

 Hadisimizde bu noktaya dikkat çekilmekte, her şeyi kopkoyu bir karanlık içinde tanınmaz hale sokarak birtakım büyük fitnelerin ortaya çıkmasından önce, iyi şeyler yapmaya bakmak gerektiği hatırlatılmaktadır. Olumsuzluklar o noktaya varabilir, ortalık öylesine allak-bullak olabilir ki, Allah korusun, insan mü’min olarak sabahlamışken o günün akşamına kâfir olarak girer veya mü’min olarak girdiği gecenin sabahına kâfir olarak çıkar. Bu, tam anlamıyla bir fitne ve kargaşa ortamıdır. Böyle bir zeminde kimse ne yaptığını, ne yapması lâzım geldiğini bilemez. Din gibi, iman gibi dünyalara değişilemeyecek kutsal değerler, küçük dünyevî karşılıklara satılır, peşkeş çekilir. Öz değerlere yabancı ve düşman sistemlerin hükmü altında kalınabilir. İşte bu noktada iman, işportaya düşmüş demektir; kafa, gönül ve evlerde irtidat havası esmeye başlamış demektir. Müslümanlar böylesine acılı günleri tarih boyu yer yer yaşayagelmişlerdir.

 AHİR ZAMAN FİTNELERİ 

Hadiste haber verilen fitneler bir kaç şekilde tezâhür edebilir: 

* İki müslüman grup arasında sırf ırkçılık ve kızgınlık sebebiyle çatışma çıkar. Karşılıklı olarak can ve mala tecâvüzü helâl sayarlar. 

* Yöneticiler zâlim kimseler olur, Müslümanların kanını döker, mallarını gasbeder, içki içerler. Bazı kişiler de onların haklı olduklarını savunurlar. Hatta bazı âlim geçinen kişiler, onların işledikleri bu tür haramların işlenebileceğine fetvâ verirler.

 * İnsanlar arasında dine muhalif ilişkiler, alış-verişler vs. cereyan eder. Bunları helâl sayarlar. 

Bunlar ve daha sıralanabilecek diğer görüntüler, farkedileceği gibi tamamen kişinin din ve imanına dokunur. Fitne de zâten din ve imanın tehlikeyle yüz yüze kalmasıdır. 

Sabah-akşam, iman-küfür arasında gelip gitmeye vesile olacak fitne ortamlarına düşmemek için daha önceden iyi işler işlemeye gayret etmek, iman uyanıklığının işareti ve tabiî bir gereğidir. 

HADİSTEN ÖĞRENDİKLERİMİZ 

1. Dine, imana sıkı sarılmak gerekir. 

2. Durum kötüleşmeden, müslümanlar güzel işler yapmakta birbirleriyle yarışmalıdır. 

3. Âhir zamanda fitneler, gece karanlıkları gibi birbiri ardınca gelip duracaktır. Gelen gün, geçeni aratacaktır. 

4. Dîni, dünyevî herhangi bir değere değişmek, bu işin en çirkin ve kötü sonucudur. 

5. Kötüler ve kötülükler, ancak iyiler ve iyilikleri çoğaltmak ve desteklemek suretiyle önlenebilir. 

Kaynak: Riyazüs Salihin

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Haber Tarihi: 24 Ekim 2019 Perşembe 20:54
  1. ahir zaman fitneleri
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  • mustafamustafa11 sa önce
    HOCANIN BİRİDE BÖYLE ANLATIYORDU. HOCAM 2500TL VERDE KENDİMİZE TORNA MAKİNESİ ALALIM. BİRKAÇ İŞ YAPIP HEM KENDİMİZE HEMDE MÜSLÜMAN KARDEŞLERİMİZE YARDIM EDELİM DEDİM. ODA BANA DÖNÜP PARA BİZDE NE GEZER EVLAT DEDİ. BENDE HOCAM PARA SİZDE GEZMİYORSA CEBİNİZDEKİ 6000TL LİK İPHONU SAKLAYINDA PARANIN SİZDE OLDUĞU GÖZÜKMESİN DEYİNCE KIZARIP BOZARDI. YANİ KISSADAN HİSSE. İMAN LAF İLE DEĞİL İCRAATLA OLUR. İNSANLARA İYİLİK YAPIN DİYECEĞİNİZE İNSANLARA BİRAZ İYİLİK YAPINKİ ONLARDA ÖRNEK ALSIN.

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