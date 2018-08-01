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Her geçen gün imam hatiplere olan rağbet artıyor

"İmam hatip liselerinin tercih edilmediği" yönündeki karalama haberlere yönelik ÖNDER Genel Başkanı Halit Bekiroğlu, açıklamalarda bulundu. Bekaroğlu, "Geçen yıl yüzde 13 civarında olan imam hatip lise tercihleri, bugün itibarıyla yüzde 15'" dedi.

01 Ağustos 2018 Çarşamba 22:16
Her geçen gün imam hatiplere olan rağbet artıyor

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Başkanı Halit Bekiroğlu, lise tercih dönemlerinde imam hatip liselerine ilgi olduğunu belirterek, "Vatandaşlarımız, aslında imam hatiplerle ilgili iyi bir tablo olduğunu çok rahat görebilirler. Geçen yıl yüzde 13 civarında olan imam hatip lise tercihleri, bugün itibarıyla yüzde 15. Önümüzdeki bu bir aydaki tercihler de dahil edildiğinde yaklaşık yüzde 16-17 gibi bir oranda imam hatip tercihlerini görmüş olacağız. Geçen yıla göre 2-3 puan daha fazla imam hatipler tercih edilmiş olacak." dedi.

Bekiroğlu, Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), liselere yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından basında yer alan "imam hatip liselerinin tercih edilmediği" yönündeki iddialarla ilgili değerlendirmede bulundu.

Lise tercih sonuçlarının tüm öğrencilere hayırlı olmasını dilediğini belirten Halit Bekiroğlu, bazı öğrencilerin tercihlerde istediği yerlere ulaşamamış olmasının bir moral bozukluğuna sebebiyet vermemesi gerektiğini ve velilerin de bu süreçte öğrencilere destek olmalarını istedi.

Tercih sürecinin henüz tamamlandığını ve ilerleyen günlerde tekrar ek tercih yapma hakkının olacağını kaydeden Bekiroğlu, "Önümüzdeki günlerde de ek tercihte bulunacak çocuklarımız, bu konuda da hem veliler hem çocuklarımız kendi yüzdelik dilimlerine, puanlarına bakarak, kendi şartlarına bakarak en sağlıklı tercihi yapmalılar. Yerleştirmelerde yaklaşık 1 milyon 100 bin öğrencimiz liseye geçmiş olacak. Bu okullardan, meslek liselerini, Anadolu liselerini, imam hatipleri tercih edenler oldu ve sağlıklı tercih yapamadığı için boşta kalan öğrencilerimiz de oldu. Bunların doğal süreç içerisinde önümüzdeki bir ay içerisinde yerleşmelerinin tamamen biteceğini görüyoruz." diye konuştu.

İmam hatip konusunda da istenilen seviyelere gelindiğini dile getiren Bekiroğlu, şunları kaydetti:

"Kamuoyunda çok spekülatif şeyler söyleniyor ama vatandaşımız bu spekülatif söylemlerden öte geçen yıl durum neydi? Buna baktıklarında aslında imam hatiplerle ilgili iyi bir tablo olduğunu çok rahat görebilirler. Geçen yıl yüzde 13 civarında olan imam hatip lise tercihleri, bugün itibarıyla yüzde 15. Önümüzdeki bu bir aydaki tercihler de dahil edildiğinde yaklaşık yüzde 16-17 gibi bir oranda imam hatip tercihlerini görmüş olacağız. Geçen yıla göre 2-3 puan daha fazla imam hatipler tercih edilmiş olacak. Bu da Türkiye'nin sosyolojisine, gerçekliğine uygun bir artıştır. Ne çok abartılı bir artış ne de yerinde saymak ve geriye gitmektir. 2012'den itibaren, 'İmam hatipler artık daha kaliteli ve başarılı öğrencilerin tercih edeceği okullar haline gelecek' diyorduk ve nitekim gelmeye başladı. Sınavla yerleştirilen çocukların yüzde 23'ü imam hatipleri tercih etmişler. Bu da ayrıca sevindirici, sınavla yerleşen öğrenciler demek, Türkiye'de yüzde 10'a, 11'e giren öğrenciler demek. Bunların yüzde 23'nün de imam hatipleri tercih etmesi demek, imam hatiplerin artık tercih edildiğini, bu konudaki spekülasyonların da anlamsız olduğunu bize bir kez daha gösteriyor."

"İMAM HATİPLERİN, ÜZERİNE KOYARAK YOLUNA DEVAM ETTİĞİNİ ÇOK NET BİR ŞEKİLDE GÖRÜYORUZ"

ÖNDER Genel Başkanı Bekiroğlu, imam hatip meselesinin geçmişten beri siyasi bir mesele olarak konuşulduğunu, bunun bir eğitim ve gençlerin geleceği meselesi olarak konuşulması gerektiğini söyledi.

Bekiroğlu, sürekli imam hatiplerin başarısızlığı üzerinden haberler yapıldığına dikkati çekerek, "Ne zaman gençliğimize ve geleceğimize dair bir mevzu olsa konu imam hatip ve imam hatiplerin başarısızlığı meselesine kilitleniyor. Bu çok büyük bir haksızlık, en başta çocuklarımıza, ülkemize haksızlık. Bu konuda yapılan haberlerin çok büyük ölçüde spekülasyon olduğuna inanıyorum. Ancak yanlış bilgilendirilenler olabilir bize de düşen onları bilgilendirmek. Biz bir sivil toplum kuruluşu olarak bunu yapmaya çalışıyoruz. İmam hatiplerin hem nitelik anlamında çok daha iyi olduğunu somut verilerle görüyoruz hem de bu yerleştirmelerde imam hatiplerin önemli bir gelişme göstererek, geçen yıla göre 2-3 puan üzerine koyarak yoluna devam ettiğini çok net bir şekilde görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kontenjan boşlukları meselesinin gündeme getirildiğini ifade eden Bekiroğlu, şöyle konuştu:

"Herkes de biliyor ki Milli Eğitim Bakanlığı kontenjanları olabildiğince fazla belirler, bundan sonraki ek yerleştirmelerde çocuklar boşta kalmasın diye okulların kontenjanları fazla gösterilir. Mesela imam hatipleri tartışma konusu yapan kişiler, meslek liselerine baktıklarında aslında orada da aynı oranda boşluk olduğunu görecekler. Bu boşluk kötü bir şey değil. Çocukların bundan sonra tercih yapacakları zaman o boşluktan istifade etmeleri için. Aynı şekilde Anadolu liselerinde de 21 bin boşluk var, bu Anadolu liselerinin kötü olduğu anlamına gelmez. Bir okulda boş kontenjan varsa, o okul kötüdür anlamına gelmez. Spekülasyon olduğunu buradan hareketle de görebiliyoruz, bunu ifade edenler meslek liselerini ya da diğer okul türlerinin boş kontenjanlarını görmeyip sadece imam hatip meselesine odaklanıyorlar, maalesef bu da çok iyi niyetli görünmüyor. Bazı gazetelerimiz bunlarla ilgili manşetler atmışlar, değerlendirmeler yapmışlar. Buradaki sıkıntı, imam hatiplerle ilgili değil. Sıkıntı; hala bu ülkede bu gerçekliği ve bu değişimi görmeyen zihniyetle ilgili diye düşünüyorum."

Haber Tarihi: 01 Ağustos 2018 Çarşamba 22:16
  1. ÖNDER
  2. Tercih
  3. imam hatip
  4. Halit Bekiroğlu
  5. GÜNCEL Haberleri

YORUM YAZ

  • Sedat DoganSedat Dogan1 sa önce
    Hemide süper artıyor. Vatandaşcocugunu İmamhatibegöndermek için canatıyorÖSSsınavlarındaBirincisıradaİmamhatiplergeliyor.Başarıimamhatiplerde.
  • remziremzi1 sa önce
    Sayın Bekir oğlu imam hatipler lazım.itiraz yok. Fakat uçak lisesi lazım fizik lisesi lazım bilgisayar ve problamci lisesi lazım yabanci dil lisesi lazım ARGE lisesi lazim
  • IHLIHL25 dk önce
    Devamli okul acmak degil mesele. Oradaki egitmenleri yetistirebilmek. Imam Hatip bitiriyor Kuran okumasini bilmiyor. Bircok adi proje okulu olanlar var. Kiraati olmayan tecviti olmayan ögretmenler cocuklara ne verebilir. Sadece okul binalarinin olmasi yeterli degil
  • Deniz DagDeniz Dag56 dk önce
    ÖSSsınavıda sondannaltoplayanlarhep İmamhatip liselilerdir. Acıklasn sonuşlarıda Bu Milletgercegigörsün.
  • Dalman Dalman 1 sa önce
    Imam çok lazım olacak ondandır çünkü abd ile yüzleşme yakın.
  • FeritFerit54 dk önce
    Çocuğumu imamhatibe vermeyi çok istiyordum.Ama imam hatiplerde ehli sünnet dışı öğretmenlerin çocukların inançlarına zarar vereceyi endişesiyle vaz geçtim.Gerçekten imamhatiplere el atılmalı ve sapık görüşlü öğretmenler temizlenmeli yoksa gençliğimiz ya vehabi ya şii yada deizim belasına kapılıyorlar.
  • ahmetahmet55 dk önce
    ... serbest bırak bakalım ne olacak....
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