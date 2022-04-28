Her gece yatmadan bir kaşık tüketince bakın ne oluyor! Bal ve karbonat karışımının inanılmaz faydaları...

Son yıllarda artan hastalıklarının temelinde yetersiz beslenme yer alıyor. Ancak alternatif tıp uzmanları yeterli beslenmeye ek olarak gerekli doğal besinlerin karıştırılarak alınmasını şiddetle öneriyor. Özellikle vücudun dinlenme saatlerinde alınan besinlerin vücut üzerinde etkisinin daha çok olduğu uzmanlar bal ve karbonat karışımının hücrelerin hızla yenilendiğini hatırlattı.

Uzmanlar özellikle gece yatmadan önce bu karışımdan bir kaşık tüketildiğinde ve bunun her gece düzenli yapıldığında vücuda inanılmaz faydalar sağladığını açıkladı. Bilim insanları yapılan araştırmada karbonat tozuyla karıştırılan balın hücreler üzerindeki etkisi hakkında bilgi verdi. Deforme olmuş hücreler kanserli hücrelere dönüşürken vücuttaki şekeri emer. Karışımın içine bulunan bal her ne kadar hücreler için cazip gelse de karbonatın çözücü etkisi kanserli hücrelerin yok olmasına neden olur.

Bal ve karbonat karışımı nasıl yapılır?

Bir yemek kaşığı karbonat tozunu bir kaseye ekleyin üzerine de normalinden daha sıvı olan bir yemek kaşığı bal ekleyip karıştırın. Macun kıvamına gelen karışımı bir gün bekletin. Güneşte beklemesi faydasını artırır. Beklettiğiniz karışımı ertesi gün gece yatmadan yiyin. Her gün ertesi gün gece için bu karışımı taptaze yapmanız önerilir.

Bal ve karbonat karışımının faydaları

Gece yatmadan tüketildiğinde hızlı bir uyku hali alınmasını sağlar. Ayrıca gece uyku bölünmelerinin yaşanmamasını sağlar.



Güçlü bir enfeksiyon sökücü etkisi olduğundan akciğerlerin temizlenmesine yardımcı olur. Bir gecede akciğerlerin hava baloncuklarını açarak rahat bir nefes alış verişine yardımcı olur.



Boğaz enfeksiyonlarını önlemede etkili doğal bir ilaçtır.



Bal ve karbonat karışımı vücutta deforme olmuş hiç bir hücre yapısını barındırmaz hepsini yeniler.



Kandaki şeker seviyesini dengeler.



Uzun süreli tokluk hissi vererek vücudun akşam yeme isteğini ve abur cubur isteğini ortadan kaldırır.