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Siyaset Her fırsatta kafayı çıkartmak zorunda mısın? Bülent Arınç'tan Kaftancıoğlu ayarlı mesaj
Siyaset

Her fırsatta kafayı çıkartmak zorunda mısın? Bülent Arınç'tan Kaftancıoğlu ayarlı mesaj

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na verilen hapis cezasıyla ilgili bir dizi paylaşımda bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-05-13 17:53:00 -
Her fırsatta kafayı çıkartmak zorunda mısın? Bülent Arınç'tan Kaftancıoğlu ayarlı mesaj

Terör destekçisi CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na verilen hapis cezasıyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunan Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, "Milletimizin ivedilikle ihtiyaç duyduğu şey; adaletin günlük siyasi çekişmelere konu edilmesinden kurtarılarak yeniden sağlam temellere oturtulmasıdır. Eğer ülkemizde bir beka problemi söz konusu ise problemin kaynağı milletimizin bu ihtiyacında aranmalıdır." dedi.

Arınç yaptığı paylaşımlarda şu ifadeleri kullandı:

"Bir dönem çeşitli vesayet odaklarının etkisi altındaki yargı tarafından mağdur edilen bizlerin hikayeleri hafızalarda tazeliğini korurken, dünün mağdurlarının mağrur ifadelerle yaşanan hukuksuzluklara gözünü yumması kamu vicdanını yaralamaktadır."

"Yasama ve yürütmenin yanında üçüncü erk olarak yer alan yargının en temel görevi; hiçbir tesir altında kalmadan, bağımsızlık ve tarafsızlık prensibine yaslanarak, milletimizin vicdan terazisine uygun kararlara imza atarak adaleti hayata geçirmektir."

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Yorumlar

Ahmet K.

Arınç'ın inancı kendisine, fakat şu Hadis-i Şerifi hatırlatmak istiyorum. Ahirette kişi sevdiği ile beraberdir.... Bu Hadis-i Şerif ışığında istediğiniz kişiyi sevin, istediğiniz kişinin yanında olun. Tercih size kalmış... Hadis-i Şerife inanmıyormusunuz... O zaman söylenecek bir söz yok...

Fert

Rejim dusecek akit sen ne yapacaksın hangi teror ile iceri tikanacaksin akit bu yaziyi kopyala sakla
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