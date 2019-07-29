Akit ekonomi

Temmuz ortasında TBMM’den geçen ve kamuoyunda Yeni İstanbul Yaklaşımı olarak tanımlanan, firmaların finansman yönlü açmazlarında yol gösterici rol üstelenecek yapılanma düzenlemeleri bir bir devreye girecek.

Torba Yasa ile getirilen ikinci İstanbul Yaklaşımı kapsamında borçlarını ödeme niyeti olan şirketler yeniden yapılandırma için başvuracaklar. Ödeme kabiliyet olanların, borçlarının vadesi uzatılabilecek, faz veya ana parası indirilebilecek, gerekli görülürse yeni kredi açılabilecek. Gerekirse borçlunun bazı şirketler ile varlıkları borcuna sayılacak.

Olumlu gelişme

Yeniden Yapılandırma Planı’nın en önemli ve hızlı etkisi, kredi kanallarının yeniden sağlıklı biçimde işlemesi, şirketlerin ve bankaların bilançolarının iyileşmesi şeklinde olacak. İş dünyasına göre bu gelişme üretim ve refah artışını sağlayacak. İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, atılan adım için “finansal restorasyon planı” tanımlamasını yaparken, daha önceki borç yapılandırma programlarından çok daha köklü düzenlemelerin devreye gireceği görüşünü dile getirdi.

Yapılandırma sırasında tüm finansal araç ve yöntemler masada olacak. Teminat azaltmak, hisse devri, bankalarla firmalar arasında bir ortaklık ilişkisi kurmak gibi farklı yollara da başvurulacak. Böyle bir uygulamanın, borçlarını çevirmekte sıkıntı yaşayan firmalar için önemli bir çıkış yolu olduğuna inandıklarını söyleyen Avdagiç, ’’Çünkü her firma için ayrı bir reçete yazılacak. Bu noktada, yapılandırma kapsamına alınan şirketin uzun dönemde varlığını sürdürebilmesi için gerekmesi halinde ek finansman ile desteklenmesine fırsat tanınması çok önemli’’ değerlendirmesinde bulundu.

Şirket kurtarma diye bir şey yok

Söz konusu planın bir şirket kurtarma operasyonu olmaması gerektiğini vurgulayan Avdagiç, “Meclisten geçen yasa da içerdiği maddelerle bunu net bir şekilde ortaya koyuyor. Buradaki en önemli husus ise bir borç ötelemeden ziyade, finans kesimi ve reel kesimin bilançolarının güçlendirilmesi yaklaşımının söz konusu olmasıdır. Plan, reel sektörün üretim ve hizmet süreçlerinden kopmadan istihdam ve katma değer oluşturacak şekilde yeniden ayağa kalkmalarına zemin hazırlayacak. Aynı zamanda finans sektörünün aktif kalitesi de iyileştirilmiş olacak. Doğal olarak, bu iyileşmeler bir yandan da kamunun vergi toplama potansiyelinin artmasına olumlu katkı yapacak’’ şeklinde konuştu.