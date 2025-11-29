Her dönem milletin mukaddes değerleriyle kavgalı bir parti! CHP’nin tek derdi laiklik-eşcinsellik

Buğra Kardan İstanbul

Kurulduğu günden beri milletin değerleriyle kavga eden ve her devirde yolsuzluklarla anılan Türkiye’nin asırlık çıbanı CHP’nin 3 gün sürecek 39. Olağan Kurultayı dün başlarken partinin gündemi değişmiyor. Geçmişte “LGBTİ+ hakları insan haklarıdır. Bir grup nefret dolu saldırgandan korkacak, doğruları söylemekten çekinecek değiliz” diyerek eşcinsel sapkınların hamiliğini üstlenen CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen’in açıkladığı parti programında “Laikliği sonuna kadar savunacağız”, “Alevi inancının yok sayılmasına artık son vereceğiz” ve “Kimsenin cinsel yöneliminden dolayı dışlanmadığı bir düzeni inşa edeceğiz” şeklinde ifadeler yer aldı.

CİNSİYETİNİZ BATSIN!

CHP’li Gökçen, “Toplumsal cinsiyet eşitsizliğiyle medya dahil her alanda mücadele edeceğiz” diyerek açıkça sapkın homoları destekleyeceklerinin de sinyalini verdi. Mevcut Genel Başkan Özgür Özel’in tek aday olarak yarışacağı kurultayda başta suç örgütü lideri Ekrem İmamoğlu olmak üzere CHP’li belediyeleri yağmalayan başkanları görmezden gelen Genel Başkan Yardımcısı Gökçen’in “Yerel yönetimleri güçlendirecek, yolsuzlukla mücadelede etkin mekanizmaları oluşturacağız” açıklaması ise “CHP yönetimi milletin aklıyla alay mı ediyor” sorusuna neden oldu. Bir asrı geride bırakan CHP’nin her dönem milletin mukaddes değerleriyle kavgalı olduğunu hatırlatan siyasiler ve yazarlar ise “Aynı tas aynı hamam” atasözünü hatırlattılar.

BİR ASIR GEÇTİ DEĞİŞMEDİ

Konuya ilişkin Akit’e konuşan AK Parti 27. Dönem İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, şunları söyledi: “CHP, dönüşüm mönüşüm yok. Bir asırdır aynı lafları duyuyoruz. Özgür Özel’le de yeni bir vizyon çizmeyeceği açık. Bu yapının söylemleri farklılaşmıyor. Bir kere bu yapının laiklik anlayışı tüm dinlere eşit mesafede kalmaya değil, İslâm düşmanlığına dayanıyor. 39. Olağan Kurultay’da yapılan açıklamalarda da manevi değerlere düşmanlığın devamı mahiyetinde açıklamaları duydum. Laikliğin yanlış yorumu terk edilmemiş. Alevilikle ilgili durum da öyle. Burada da toplumu buluşturma değil, kutuplaştırma mantalitesi güdülüyor. Alevileri koruyup kollamak yerine nifak çıkarmak amaçlanıyor. Gazi Mahallesi’nde karşı karşıya kaldığımız vaka unutulmaz. DHKP-C’nin kirli eylemi akıldan çıkarılmaz. CHP, LGBT savunuculuğunu da bırakmıyor. Fıtratla da savaş hâlinde olduğunu ortaya koyuyor. Yani CHP için laikliğe sahip çıkmak, milli ve manevi değerlerle mücadele etmek. Alevilere kol kanat germekten kastı ülkeyi, milleti bölmek. LGBT şakşakçılığı da beşerle, yaradılışla kavganın ürünü. Öyle anlaşılıyor ki CHP’nin bir asırdır devam eden siyasetini bırakma kararı yok. Milleti anlama, onun hassasiyetlerine saygı duyma gibi dert yok.”

KUTUPLAŞTIRMAKTAN GÜÇ ALIYOR

Gazeteci-yazar Ekrem Kızıltaş da şu değerlendirmelerde bulundu: “CHP, eskiden beri sadra şifa olmayan bir yapılanma. Yenilenmiyor. 39. Olağan Kurultay’da da bunu net şekilde görüyoruz. Yani kurultayda laikliğe yapılan atıflar, yüzde 25’e tekabül eden sadık tabanı rahatsız etmeyecek rüşvet-i kelâm olarak okunabilir. Alevilik ve LGBT’yle ilgili sözler de öyle. Kurultayda yüzde 25’i elden kaçırmama adına mezhebi, etnik vurguda bulunuluyor. Bu, CHP’nin toplumu kamplaştırmaktan kuvvet aldığını ortaya koyuyor. Kutuplaşmadan yakınan ama halkı ayrıştırmaktan geri durmayan bir yapılanma olduğunu teyit ediyor. Kurultayda tüm anlatılanlar ise CHP’de esas konulara girilmekten imtina edildiğini belgeliyor. İç çekişmelerin perdelenmeye çalışıldığına işaret ediyor. Şu kati ki Özel’le CHP’de dönüşüm olmadı. Ne oldu? Bir kere Özel, dış siyasette devletçi refleksleri törpüleyen Kılıçdaroğlu’nun peşinden gitti. İmamoğlu’yla ilgili tahkikatın ardından İngiltere Başbakanı’na sitemlerde mi bulunmadı, yabancı medyaya ‘Kendimizi terk edilmiş hissediyoruz’ mu demedi. Özel’in tek yaptığı CHP’yi İmamoğlu’nun arzularına uygun hâle getirmesi oldu. Peş peşe gelen kurultaylar da Özgür Özel’i farklılaştıran bir unsur oldu. Bu kurultaylar CHP’nin içinde gerilimin dinmeyeceğini tescilledi. Ekrem İmamoğlu’nun taleplerinin Özgür Özel’in yürüyüşü için belirleyici olduğunu kanıtladı. Geriye ise ana muhalefet olma vasfını yitiren, Ekrem İmamoğlu’nun dilinden dökülen cümlelerle ilerlemeyi yeğleyen CHP kaldı.”

Kaynak: Yeniakit