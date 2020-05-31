Her derde deva! Doğal ilaç bamyanın mucizevi faydaları...

Bamya, ebegümecigiller (Malvaceae) familyasından ılık iklimlerde yetişen ve özellikle lif bakımından oldukça zengin olan bir besin. Bağırsaklar için doğal ilaç olarak bilinen bamya, vücuttaki toksinleri atmada yardımcı olur, özellikle romatizmal hastalıklara karşı iyi gelmektedir.

Günlük tüketilen 100 gram bamya, vücudun ihtiyacı olan folik asit miktarının yüzde 20'sini karşılamaktadır. Bamya lif, magnezyum, demir, kalsiyum minerallerinin yanı sıra A ve C vitaminleri bakımından da oldukça zengin bir besindir. Yapılan birçok araştırma, bamyanın mide rahatsızlıklarına birebir geldiğini ve idrar dökmede çok etkili olduğunu göstermiştir.

İşte bamyanın mucizevi faydaları...

- Üst solunum yolu hastalıklarına birebirdir. Aynı zamanda bağışıklığı güçlendirerek kanser başta olmak üzere birçok hastalığa karşı koruma sağlar.

- İçerdiği yüksek lif sayesinde mide ve sindirim hastalıklarına birebir gelir.

- Güçlü antioksidan özelliği ile birlikte vücutta oluşan ödemlerin idrar yoluyla kolayca atılmasını sağlar.

- Bamya C vitamini bakımından da oldukça zengidir. Bu sayede cilt sağlığına birebir gelir. Cille deforme olmuş hücrelerin yenilenmesini sağlar, ciltte bulunan genç hücrelerin oranını arttırarak yaşlanmayı geciktirir.

- Bamya mide rahatsızlıklarına da birebir gelmektedir. Ülser rahatsızlığını önleyici etkiye sahiptir.

- Lif bakımından zengin olması sebebiyle uzun süreli tokluk verir, vücuda gerekli enerjiyi sağlar.

- Su oranı yüksek olan bamya, böbrek hastalarının mutlaka tüketmeleri gereken bir besindir.