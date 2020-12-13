Her derde deva alıç meyvesinin faydaları saymakla bitmiyor

Gülgiller familyasından olan alıç, yemişen olarak da bilinir. Meyveleri esmer kırmızı, kırmızı yada sarı renklidir. Alıç, faydaları saymakla bitmeyen bir meyve türüdür. Ekşimsi bir tada ve güzel bir kokuya sahiptir. Vitamin ve mineral deposu olan alıç, birçok bilimsel araştırmaya konu olmuştur.

Peki alıç nelere iyi gelir? Alıç meyvesinin inanılmaz faydaları!

- Kalp kaslarını güçlendirir. Kalp ritim bozukluklarını düzenler.

- Bağışıklık sistemindeki serbest radikalleri temizleyerek hastalıklara karşı kalkan görevi görür.

- Damarları genişleterek güçlendirir.

- Mide bulantılarına ve kusmalara iyi gelir.

- Hafıza güçlendirmeye yardımcı olur.

- Sinir sisteminde yatıştırıcı etkisi vardır.

- Posa açısından zengin olan alıç ishal gibi sorunların giderilmesinde yardımcı olur.

- İdrar söktürücüdür.

- İçerdiği triterpen maddesinin yağ yakma özelliği vardır.