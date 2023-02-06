Her dediği çıkan Cem Küçük'ten olay altılı masa iddiası! Yer yerinden oynayacak

Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, her kafadan bir sesin çıktığı altılı masa ile ilgili bomba bir iddiayı ortaya attı. Millet İttifakı'nın, böyle giderse Cumhurbaşkanı adayında anlaşamayacağını belirten Küçük, "Sokaktaki herkes Millet İttifakı’nda sorun olduğunu görüyor" ifadelerini kullandı. Küçük, özetle şunları kaydetti:

"(...) Böyle giderse Cumhurbaşkanı adayında anlaşamayacaklar. İyi Partili isimlerden her biri açıklama yapıyor. Kimi dolaylı kimi doğrudan Kemal Kılıçdaroğlu’nu istemediğini söylüyor.

En son Ümit Özlale, “Biz onay makamı değiliz” dedi. Yani Kemal Bey olmaz dedi. İyi Partililer daha ne desin? Açık açık olmaz diyorlar.

Sonradan başka İyi Partili isimler, “Aslında öyle demek istemedi” deseler de tam da öyle demek istedikleri ortada.

"13 Şubat'ta adayımızı açıklayacağız" dedi Kemal Bey. Sonra "bir hafta, 10 gün ertelenebilir" dedi. Şurada bir hafta var. Kimin aday olduğunu göreceğiz.

Sokaktaki herkes Millet İttifakı’nda sorun olduğunu görüyor. Öte yandan İyi Parti de Ekrem İmamoğlu dışında aday göstermiyor. Kemal Bey de "belediye başkanları görevine devam etsin" diyor. Herkes olduğu yerde. (…)"