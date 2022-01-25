Her dediği çıkan Batırel'den yeni tahmin: Oraya gelecek

Ekonomiyle ilgili öngörüleri çok konuşulan Necmettin Batırel, hükûmetin ekonomi, siyaset ve dış politikada elde ettiği büyük kazanımlar karşısında uluslararası fonlar ve bankaların çılgına döndüğünü belirtti. İşte Batırel'in "Muhalefet önceden ağzını bozar, yıkıcı medya onu desteklerdi. Şimdi gazeteci müsveddeleri edepsizliğin tarihini yazıyor, muhalefet onları alkışlıyor. İkisine de yazıklar olsun!" cümlesiyle bitirdiği Türkiye gazetesindeki o yazısı:

"(...) Uygulamaya konulan kararlara vatandaş güvenmese 1 ayda bankalarda 200 milyar liralık mevduat artışı yaşanır, şirketler 10 milyar dolar bozdurmaya hazırlanır mı?

İş dünyasının nabzını gösteren reel kesim güven endeksi aralık ayında 106 puanı tüketici güven endeksi ocakta 78 seviyesini nasıl aştı? 7 aydan beri sürekli yükselen İstanbul Sanayi Odası imalat endeksi 52,1’e çıkar mı?

Üretim ne kadar artarsa, iş de artar, aş da artar. Ülkede üretim artışının motoru sanayi sektörüdür. İşte bunun içindir ki, sanayi üretiminin devamlı artması gerekir. Güven olmasa bankalarda mevduat patlaması yaşanır mı?

Ticari kredi faizleri düşmeye başladı…

TL bazlı ticari kredilerin faiz oranı 14 ocak haftasında 124 baz puan azalışla %24,53 oldu. Kredi garanti fonu kısa sürede devreye girdiği anda bu rakamlar %18’lere gerileyecek...

Türk lirasının güçlenme dönemine girdiği döviz kurlarının yaklaşık 1 aydan beri yerinde saymasından anlaşılmıyor mu? Şubat ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önce Suudi Arabistan’a ardından Birleşik Arap Emirlikleri'ne yapacağı ziyaretlerde dövizde büyük düşüşe yol açacak toplam 30 milyar dolarlık anlaşmalara nasıl imza atacak?.

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog Ankara’ya niye geliyor? Soruyorum size, Suudi Arabistan’la 4 yıl, Birleşik Arap Emirlikleri ile 9 yıl, İsrail ile 13 yıl Mısır ile 8 yıl aradan sonra ticari ilişkiler niçin başladı? ABD’ye ne demeli? Washington F-16 transferi ve modernizasyonu için niye birdenbire olumlu yaklaşım içine girdi? Ukrayna-Rusya geriliminin sona ermesi için Cumhurbaşkanı Erdoğan neden devrede?

Tek bir cevap var: Güven, güven, güven...

Hükûmetin ekonomi, siyaset ve dış politikada elde ettiği büyük kazanımları karşısında uluslararası fonlar ve bankalar çılgına dönüyor. Muhalefet önceden ağzını bozar, yıkıcı medya onu desteklerdi. Şimdi gazeteci müsveddeleri edepsizliğin tarihini yazıyor, muhalefet onları alkışlıyor. İkisine de yazıklar olsun!"