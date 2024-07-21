Her ‘Cumhurbaşkanı beni destekliyor’ diyene inanmayın! Ahmet Hakan, o tiplerin foyasını ortaya çıkardı

Ahmet Hakan, Cumhurbaşkanı'nı desteklediğini iddia eden kişilerin durumunu yazdı. Hakan, seçimlerde avantaj sağlamak için Cumhurbaşkanı'nın desteğini aldığını iddia eden kişilerin olduğunu belirtti. Hakan, Hürriyet gazetesindeki yazısında, bu tür iddiaların gerçek olup olmadığının sorgulanması gerektiğini ifade etti. Ahmet Hakan, özetle şunları kaydetti:

"Bilmem neredeki bilmem ne kooperatifinin başkanlığına aday olan şahıs bile...

“Beni Cumhurbaşkanı destekliyor. Benim arkamda Cumhurbaşkanı var” diyerek katıldığı seçimde avantaj elde etmeye çalışıyor.

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Çok şahit oldum:

Cumhurbaşkanı’ndan destek almadığı halde “Cumhurbaşkanı beni destekliyor” diye ortaya çıkanlara.

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Peki “Beni Cumhurbaşkanı destekliyor” diye ortaya çıkma cüretini nereden buluyor bu tipler?

Şuradan:

“Acaba gerçekten de Cumhurbaşkanı bunu destekliyor olabilir mi” tereddüdünün yaşanmış olmasından.

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Tereddüt edilmese... Sorgulansa... Deşilse... Üzerine gidilse...

Foyası ortaya çıkacak. (...)"