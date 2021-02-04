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Gündem Her bulduğu yere oturan HDP'li vekiller yolu kapattı, trafik felç oldu! Vatandaşlardan büyük tepki geldi
Gündem

Her bulduğu yere oturan HDP'li vekiller yolu kapattı, trafik felç oldu! Vatandaşlardan büyük tepki geldi

Kadıköy'de, yasağa rağmen HDP milletvekilleri ile yürüyüş yapmak isteyen gruba polis müdahale etti, 65 kişi gözaltına alındı. Bunun üzerine yolu yaklaşık 1 saat boyunca trafiğe kapatan HDP milletvekillerine vatandaşlar tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2021-02-04 22:52:00 -
Her bulduğu yere oturan HDP'li vekiller yolu kapattı, trafik felç oldu! Vatandaşlardan büyük tepki geldi

Kadıköy'de akşam saatlerinde HDP'nin çağrısıyla toplanan grup, Söğütlüçeşme Caddesi'ne çıkıp yürüyüş yapmak istedi. Kaymakamlığın toplanma ve gösteri yürüyüşü yasağı kararını hatırlatan polis, grubun dağılmasını istedi. Ancak grup yürüyüş yapmakta ısrar edince polis müdahale etti.

Müdahale sırasında 65 kişi gözaltına alındı. Polisin müdahalesinin ardından HDP milletvekilleri Muazzez Orhan Işık ve Saliha Aydeniz, Rıhtıma doğru ilerleyen bir İETT otobüsünün önüne oturarak yolu trafiğe kapattı.

Polis ekipleri yolu açmak için yoğun çaba sarf etti. Bu sırada trafikte bekleyen vatandaşlar HDP milletvekillerine tepki gösterdi.

Polisin yaklaşık 1 saatlik ikna çabasının ardından HDP milletvekillerinin otobüsün önünden kalkmasıyla trafik normale döndü.

Gözaltına alınan 65 kişi, sağlık kontrollerinin ardından Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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