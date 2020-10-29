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Dünya "Her başkanla çalışmaya hazırım"
Dünya

"Her başkanla çalışmaya hazırım"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'de önümüzdeki hafta yapılacak başkanlık seçimlerinden galip çıkacak her başkanla çalışmaya hazır olduğunu duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-10-29 20:24:00 -
"Her başkanla çalışmaya hazırım"

Münübe Yılmaz

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'de önümüzdeki hafta yapılacak başkanlık seçimlerinden galip çıkacak her başkanla çalışmaya hazır olduğunu duyurdu. VTB Capital bankasının düzenlediği 'Rusya Çağırıyor' yatırım forumunda konuşma yapan Putin,"Her şeyi sakın bir şekilde analiz ediyoruz, ABD halkının alacağı her kararı kabul edeceğiz ve göreve gelen her yönetimle çalışacağız. Umarım kararlar dengeli olur. Her halükarda biz kendimizi rahat hissediyoruz" açıklamasında bulundu. ABD'yle yapılan çalışmalar hem eksi hem de artı yönlerin bulunduğunu kaydeden Putin, "Mevcut yönetim Rusya'ya, tüzel kişilerimize ve şirketlerimize 46 kez yaptırım uyguladı. 46 kez! Hiçbir zaman böyle bir şey olmamıştı. Ancak bu kısıtlamalara rağmen bir önceki döneme kıyasla ticaret hacmi yüzde 30 arttı" ifadelerini kullandı. ABD seçimlerinin küresel anlamda siyasi dengeleri değiştirip değiştiremeyeceği sorusuna cevap veren Putin "ABD seçimlerine değinmek istemiyorum. Zira ben ne söylersem söyleyeyim, partnerimiz Rusya'nın ABD seçimlerine sözde müdahalesini kanıtlamak için sözlerimi işine geldiği şekilde yorumluyor." dedi.

 

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