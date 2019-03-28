Her annenin ortak sorusu: Bu leke halıdan nasıl çıkar?

Malumunuz çocuklu ev lekesiz olmaz (!) Duvarlar, kapılar, masalar; boya kalemleri izleriyle süslüyken koltuklar ve halılar yemek ve içecek lekeleriyle döşenmiştir. Şaka bir yana anneler bebeklerinin açtığı lekeleri yok etme konusunda uzmandır. Ama bazen annelerle inatlaşan lekeler de oluyor. Özellikle meyve suyu lekeleri halıya döküldüğünde karşısındakini yıldırmak için direnir de direnir. Elbette hiçbir lekenin anne gücü karşısında fazla ayakta durmak gibi bir yeteneği yoktur. Ya o leke çıkacak ya çıkacaktır. İster evde ister halı yıkama fabrikasında olsun anneler inatlaştığı lekeye karşı galip gelmeden savaşı bırakmaz (!)

Nasıl çıkar bu leke?

Evde çıkmayan ama halı yıkama fabrikalarında uçup giden meyve suyu lekeleriyle baş etmenin yolunu arayan annelere harika bir çözüm önerimiz var. Hadi alın kağıdı, kalemi elinize başlayın not tutmaya.

Formül çok kolay

Öncelikle meyve suyu dökülen bölgeye kağıt havluyla tampon uygulayın. Halıdaki fazla suyu almak son derece önemli.

Ilık olduğundan emin olduğunuz suyu lekeli bölgeye püskürtün. Ardından temiz bir bez ile lekeye tampon uygulayın. Elinizdeki bezi sık sık temizlemeyi ihmal etmeyin.

Halıyı kesinlikle dairesel hareketlerle temizlemeye çalışmayın. Bu yöntem lekenin yayılmasına neden olur.

Tampon yöntemiyle lekeyi iyice azalttıktan sonra halının üzerine havlu serin. Havlunun üzerine ise ağırlık koymanızda fayda var. Böylelikle havlu lekeyi emecektir.

Şimdiden kolay gelsin.