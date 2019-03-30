Her annenin ortak sorusu: Bebeğimin acaba karnı doyuyor mu?

Bebeklerini aç bırakacak olma durumu, annelik macerası yeni başlayanların ortak kabusudur. Özellikle ilk iki ay dünyayı tanımaya çalışan ve pek fazla tepki vermeyen bebeklerin açlık durumunu anlamak gerçekten son derece güç. Bir de bu duruma lohusalık eklenince annelerin kaygıları tavan yapıyor. Elbette bu durum anne ve bebeğin birbirilerini iyice tanımalarının ardından ortadan ‘kısmen’ kalkıyor. Bebek önce çocuk sonra da yetişkin oluyor ancak annelerin kalbinden “Acaba aç mı, yemek yedi mi?” düşüncesi çıkmıyor. Ee, kolay değil anne olmak. Neyse, efendim biz konumuza geri dönelim.

Evet, dünyaya gözlerini kısa bir süre önce açın bebekler de doyduklarını minicik hareketlerle annelerine anlatır. Ancak bunu anlayabilmek için bebeğinizi daha dikkatli gözlemlemekte fayda var.

Bebeğinizin karnının tok olduğunu gösteren 5 işaret:

Açlık öncesi ağlayan, huysuzluk yapan bebeğin karnı doyunca sakinleşir.

Karnı tok olan bebek, ellerini pek fazla ağzına götürmez.

Bebek anne göğsünü ya da biberonu emme aralıklarını uzatırsa; minik yaramazın karnı doymuş demektir.

Bebek anne göğsünü ya da biberonu iterse karnı doymuş demektir.

Karnı doyan bebeğin gözleri yavaş yavaş kapanır; uykuya dalmaya başlarsa karnı çoktan doymuştur.

Bütün bunların yanı sıra bebeğiniz her ay yarım kilo alıyorsa, aylık doktor kontrollerinizde de takip edilen gelişim normalse yüreğiniz rahatlayabilir.