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Gündem Her an karşınıza çıkabilir! Hayrete düşüren yaratık
Gündem

Her an karşınıza çıkabilir! Hayrete düşüren yaratık

Yeniakit Publisher
2023-07-09 10:28:00 -
Her an karşınıza çıkabilir! Hayrete düşüren yaratık

Dünyanın her yerinde karşınıza çıkabilecek böcek türlerinden olan pis kokulu insan suratlı böcekler yaz aylarına girince daha fazla ortalıkta görünüyor.

Dünyanın her yerinde karşınıza çıkabilecek böcek türlerinden olan pis kokulu insan suratlı böcekler yaz aylarına girince daha fazla ortalıkta görünüyor. Pentatomidae, Pentatomoidea üstfamilyasına bağlı bir hayvan olan böcek zararsızdır. Doğaya da insanlara da zararı yoktur. Fakat alt familyasındaki bazı türler yırtıcılığıyla bilinir.

Sıcakların bastırmasıyla beraber pis kokulu insan suratlı böcekler doğada kolaylıkla karşınıza çıkabilir. Bu böcek türü Scientific American, Man-Faced Stink Bug'un ilk olarak 1778'de İngiliz entomolog Dru Drury tarafından keşfedildi.

Bu bölgelerde daha yaygın

Pentatomidae familyasında böcek cinsidir. Bu cinse ait böcekler yoğunlukla Madagaskar, Hindistan, Sri Lanka, Burma, Tayland, Çin, Endonezya, Malezya, Filipinler, Papua Yeni Gine, Yeni Kaledonya, Japonya ve Güney Kore ' de bulunur.

 
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