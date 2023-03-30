  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Her akşam iftara katılan Kılıçdaroğlu'nun ipliği pazara çıktı!
Siyaset

Her akşam iftara katılan Kılıçdaroğlu'nun ipliği pazara çıktı!

Yeniakit Publisher
2023-03-30 10:57:00 -
Her akşam iftara katılan Kılıçdaroğlu'nun ipliği pazara çıktı!

Her akşam samimiyetsiz iftar pozları veren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile akşam ezanı öncesi yaptığı görüşmede kuru pastaların yendiği, çayların içildiği ortaya çıktı.

Ramazan ayında dindar seçmenin oyunu alabilmek için takiye yapmakla eleştirilen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile eski CHP’li Muharrem İnce’nin yeme-içmeli buluşması, CHP’ye yakın gazeteci Şaban Sevinç’in paylaşımıyla açığa çıktı.

Bizim Tv Yayın Yönetmeni Şaban Sevinç, Kılıçdaroğlu ile İnce’nin samimi bir ortamda görüşme gerçekleştirdiğini, herhangi bir tartışma yaşamadıklarını anlatıp güzelleme yapmak isterken pot kırdı.

Sevinç, Kılıçdaroğlu-İnce görüşmesinde liderlere çay ve kahve ikramı yapıldığı, kuru pasta yendiğini söyledi.

İftar öncesi gerçekleşen görüşmenin yeme-içmeli olarak tertiplendiğinin ortaya çıkması, Kılıçdaroğlu’nun boy gösterdiği iftar sofralarının “takiye masası” olduğunu gözler önüne serdi.

İşte CHP’ye yakın gazeteci Şaban Sevinç’in o paylaşımı:
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Teklif yok. Tartışma yok. Sıcak sohbet eşliğinde çay / kahve kuru pasta ikramları.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP destekli 6’lı masanın cumhurbaşkanı adayı olduktan sonra Ramazan iftarlarında boy göstermeye başlamış, türbe ziyaretlerine koşmuştu.

Konya’da Mevlana Türbesi’ne giden, İstanbul’da Peygamber Efendimiz’in giysisinin bulunduğu Hırka-i Şerif Camii Külliyesi’ni ziyaret eden, Malatya’da depremzelerle birlikte iftar edip, İstanbul’da Gelecek Partisi’nin iftar organizasyonunda boy gösteren Kılıçdaroğlu’nun, iftar öncesi çay-kahve-pastalı ikili görüşmelerde bulunması takiye örneği olarak kayıtlara geçti.

Kılıçdaroğlu, Hırka-i Şerif ziyaretinde

Kaynak: Haber7

Kılıçdaroğlu'na "Hoş geldiniz, güle güle" demişti! Muharrem İnce'den açıklama
Kılıçdaroğlu'na "Hoş geldiniz, güle güle" demişti! Muharrem İnce'den açıklama

Gündem

Kılıçdaroğlu'na "Hoş geldiniz, güle güle" demişti! Muharrem İnce'den açıklama

Kılıçdaroğlu "Sana söz" dedi tam tersini yaptı! 15 bin kişiyi işinden etti
Kılıçdaroğlu "Sana söz" dedi tam tersini yaptı! 15 bin kişiyi işinden etti

Gündem

Kılıçdaroğlu "Sana söz" dedi tam tersini yaptı! 15 bin kişiyi işinden etti

Kılıçdaroğlu Flake görüşmesinde dikkat çeken ayrıntı ABD'den icazet mi alıyor?
Kılıçdaroğlu Flake görüşmesinde dikkat çeken ayrıntı ABD'den icazet mi alıyor?

Gündem

Kılıçdaroğlu Flake görüşmesinde dikkat çeken ayrıntı ABD'den icazet mi alıyor?

4
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Nur

Söylenecek çook söz var bu takkiyeci mehzebi bozuklara

Alibaba

Adama kızmayın O Nun Orucunu dedeleri tutmuş tur Bulunca beleş iftarı ben Oruçluyum diyo götürüyor
TÜM YORUMLARA GİT ( 4 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23