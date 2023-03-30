Her akşam iftara katılan Kılıçdaroğlu'nun ipliği pazara çıktı!
Her akşam samimiyetsiz iftar pozları veren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile akşam ezanı öncesi yaptığı görüşmede kuru pastaların yendiği, çayların içildiği ortaya çıktı.
Ramazan ayında dindar seçmenin oyunu alabilmek için takiye yapmakla eleştirilen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile eski CHP’li Muharrem İnce’nin yeme-içmeli buluşması, CHP’ye yakın gazeteci Şaban Sevinç’in paylaşımıyla açığa çıktı.
Bizim Tv Yayın Yönetmeni Şaban Sevinç, Kılıçdaroğlu ile İnce’nin samimi bir ortamda görüşme gerçekleştirdiğini, herhangi bir tartışma yaşamadıklarını anlatıp güzelleme yapmak isterken pot kırdı.
Sevinç, Kılıçdaroğlu-İnce görüşmesinde liderlere çay ve kahve ikramı yapıldığı, kuru pasta yendiğini söyledi.
İftar öncesi gerçekleşen görüşmenin yeme-içmeli olarak tertiplendiğinin ortaya çıkması, Kılıçdaroğlu’nun boy gösterdiği iftar sofralarının “takiye masası” olduğunu gözler önüne serdi.
İşte CHP’ye yakın gazeteci Şaban Sevinç’in o paylaşımı:
ÖNE ÇIKAN VİDEO
“Teklif yok. Tartışma yok. Sıcak sohbet eşliğinde çay / kahve kuru pasta ikramları.”
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP destekli 6’lı masanın cumhurbaşkanı adayı olduktan sonra Ramazan iftarlarında boy göstermeye başlamış, türbe ziyaretlerine koşmuştu.
Konya’da Mevlana Türbesi’ne giden, İstanbul’da Peygamber Efendimiz’in giysisinin bulunduğu Hırka-i Şerif Camii Külliyesi’ni ziyaret eden, Malatya’da depremzelerle birlikte iftar edip, İstanbul’da Gelecek Partisi’nin iftar organizasyonunda boy gösteren Kılıçdaroğlu’nun, iftar öncesi çay-kahve-pastalı ikili görüşmelerde bulunması takiye örneği olarak kayıtlara geçti.
Kaynak: Haber7