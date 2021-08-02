Her 5 konuttan birisi İstanbul’da satıldı

108 bin 51 satışla başı çeken bu şehri 53 bin 575’le Ankara, 31 bin 683’le İzmir, 24 bin 446’yla Antalya, 20 bin 537’yle Bursa, 16 bin 643’le Mersin, 13 bin 587’yle Konya, 13 bin 314’le Gaziantep, 13 bin 172’yle Kocaeli, 13 bin 159’la Tekirdağ takip etti. Balıkesir’de 12 bin 735, Aydın’da 12 bin 484, Kayseri’de 11 bin 644, Adana’da 11 bin 37, Şanlıurfa’da 10 bin 609, Muğla’da 9 bin 831, Hatay’da 9 bin 196, Manisa’da 8 bin 899, Sakarya’da 8 bin 855, Samsun’da 8 bin 729 adet konut el değiştirdi. Toplam satışın yarısı İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa ve Mersin’de yapıldı. En düşük konut satışının gerçekleştiği il 107’yle Hakkari oldu. Bu şehri 110’la Ardahan izledi. Bayburt’ta 285, Tunceli’de 323, Gümüşhane’de 369, Iğdır’da 610, Şırnak’ta 654, Artvin’de 676, Bitlis’te 772, Ağrı’da 829 konut satıldı. Toplamda 14 ilde ilk 6 ayda satılan konut sayısı binin altında kaldı. Söz konusu iller arasında 854’le Çankırı, 909’la Kars, 912’yle Bartın, 995’le Muş yer aldı.