Her 5 kişiden biri KOAH adayı! KOAH en ölümcül neden arasında ilk üçte

Çetinkaya, "Ülkemizde yapılan araştırmalarda her 5 erişkinden birinde KOAH olabileceği bildirilmektedir. Ne yazık ki bu hastaların sadece onda biri uygun tanı almış olup, tedavi edilmektedir. Türkiye'de ölüm nedenleri arasında solunum sistemi hastalıkları üçüncü sıradadır ve bunun da yüzde 45,6 kadarı KOAH nedeniyle olmaktadır. KOAH hastalığında sık görülen nefes darlığı, öksürük ve balgam çıkarmanın Kovid-19 enfeksiyonunda da görülebilmesi nedeniyle, Kovid-19 hastalığı ile ayırımı zordur. Bu şikayetleri artan KOAH hastaları, özellikle ateş, kas ağrısı ve ishal de eşlik ediyorsa gecikmeden sağlık kuruluşuna başvurmalıdır" dedi.