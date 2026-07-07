Her 3 yetişkinden 1'inde görülüyor: Uzmandan hipertansiyona erken tanı uyarısı

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı ve Malatya Turgut Özal Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Abdulmecit Afşin, hipertansiyon konusunda çarpıcı uyarılarda bulundu. Afşin, bu hastalığın çoğu zaman belirti vermeden ilerlediğini, ancak erken tanı ve doğru tedaviyle kontrol altına alınabildiğini vurguladı.

Türkiye'de her 3 yetişkinden 1'inde hipertansiyon var

Doç. Dr. Afşin, Türkiye'de 18 yaş üzerindeki her üç yetişkinden yaklaşık birinde hipertansiyon görüldüğünü belirtti. Kontrol altına alınmayan yüksek tansiyonun kalp krizi, kalp yetmezliği, inme, beyin kanaması ve böbrek yetmezliği gibi ciddi sorunlara yol açabileceğini ifade etti.

Hastaların yarısı farkında değil

Hipertansiyonun en tehlikeli yönlerinden biri, hastaların durumunun farkında olmaması. Afşin, hastaların yaklaşık yarısının hipertansiyon hastası olduğunu bilmediğini kaydetti.

Uzman, 40 yaş ve üzerindeki bireylerin yılda en az bir kez tansiyon ölçümü yaptırması gerektiğini söyledi. Ailesinde hipertansiyon öyküsü bulunanların ise daha erken yaşlardan düzenli takip yaptırması büyük önem taşıyor.

Yaşam tarzı değişiklikleri hayati önemde

Hipertansiyonun kontrolünde ilaç tedavisinin yanı sıra yaşam tarzı değişiklikleri de kritik rol oynuyor. Doç. Dr. Afşin; tuz tüketiminin azaltılması, sebze ve meyve ağırlıklı dengeli beslenme, işlenmiş gıdalardan uzak durulması ve düzenli fiziksel aktivitenin kan basıncının kontrolüne katkı sağladığını vurguladı.

Haftada 5 gün 40-45 dakika yürüyüş tavsiyesi

Uzman isim, haftada en az beş gün 40-45 dakika tempolu yürüyüş yapılmasını tavsiye etti. Vatandaşların herhangi bir şikayeti olmasa bile düzenli tansiyon kontrolü yaptırmasının, hipertansiyona bağlı ciddi hastalıkların önlenmesinde hayati önem taşıdığını sözlerine ekledi.

Sıkça Sorulan Sorular

Soru: Hipertansiyon belirti verir mi?

Doç. Dr. Afşin, hipertansiyonun çoğu zaman belirti vermeden ilerlediğini belirtiyor. Bu yüzden düzenli ölçüm büyük önem taşıyor.

Soru: Kimler daha fazla risk altında?

40 yaş üzeri bireyler ve ailesinde hipertansiyon öyküsü bulunanlar yüksek risk grubunda yer alıyor.

Soru: Hangi sıklıkla tansiyon ölçtürmeliyim?

40 yaş ve üzeri bireyler yılda en az bir kez tansiyonlarını ölçtürmeli. Ailesinde hipertansiyon olanlar daha erken yaşlardan düzenli takip yaptırmalı.

Soru: Hipertansiyon kontrolünde en etkili yaşam tarzı değişikliği nedir?

Tuz tüketimini azaltmak, sebze-meyve ağırlıklı beslenmek, işlenmiş gıdalardan uzak durmak ve haftada en az 5 gün 40-45 dakika tempolu yürüyüş yapmak.