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Her 13 dakikada bir ekrana bakıyoruz! Türkiye 'akıllı telefon' bağımlısı

Akıllı telefon bağımlılığı, fiziksel ve zihinsel sorunlara neden olabilir uzmanlar, akıllı cihaz kullanımına mümkün olduğunca geç başlanması gerektiğini belirtiriyor.

25 Nisan 2018 Çarşamba 16:40
Her 13 dakikada bir ekrana bakıyoruz! Türkiye 'akıllı telefon' bağımlısı

Deloitte'un Global Mobil Kullanıcı Araştırması'na göre, Türkiye’deki mobil kullanıcılar günde ortalama 78 kez, yani her 13 dakikada bir cep telefonu ekranına bakmaktan kendini alamıyor. Duruş bozukluğu ve kamburluğa yol açan aşırı mobil kullanım, bireylerin sağlığını tehdit ederken, uzmanlar, akıllı cihaz kullanımında abartının hem fiziksel hem de zihinsel sorunlara yol açabileceği uyarısında bulunuyor.

Medicana International İstanbul Hastanesi Klinik Psikolog Melis Çekiç Güllüoğlu, akıllı cihazların yaygınlaşmasıyla sosyal medyaya olan ilgi ve kullanımın bir hayli arttığını söyledi. 

AKILLI CİHAZ KULLANIMINA GEÇ BAŞLANMALI

Melis Çekiç Güllüoğlu, akıllı cihaz kullanımına mümkün olduğunca geç başlanması gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Özellikle 0-3 yaş dönemini kapsayan süreçte, sırf daha kolay yemek yiyor, daha kolay uyuyor diye ebeveynler tarafından masum videolarla başlanan akıllı cihaz kullanımı, önce kötü alışkanlık düzeyinde görülürken, sonra bağımlılık düzeyine ulaşmaktadır.

Ebeveynler evde televizyon izliyor veya telefonla vakit geçiriyorsa 0-3 yaşında bir çocuğun bu duruma maruz kalma süresi en fazla 15 dakika olmalıdır. 5-11 yaş dönemi, yani okul çağı çocuklarında akıllı cihaz kullanımı günde en fazla 2 saat olmalıdır. 12 yaşından itibaren ergenlik döneminde ise televizyon ve diğer medya araçlarının tehlikesi sadece beyin gelişimine olan negatif etkisinden kaynaklanmamaktadır. Dönem gereği özellikle üçüncü şahıslarla etkileşimler sonucu çok vahim olayların başlangıcı olabiliyor. Bu durumu önlemek için ev içi olumlu iletişim, aile bireylerinin birbirleriyle olan bağını güçlü tutması ön planda olmalı. Unutmayın, çocuğunuz arkadaşlarını daha fazla önemsese de hala size ihtiyaç duymaktadır."

 

Haber Tarihi: 25 Nisan 2018 Çarşamba 16:40
  1. İstanbul
  2. akıllı telefon
  3. Melis Çekiç güllüoğlu

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