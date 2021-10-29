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Ekonomi Hepsiburada’nın ‘Efsane Kasım’ı başlıyor
Ekonomi

Hepsiburada’nın ‘Efsane Kasım’ı başlıyor

E-ticaret platformu Hepsiburada’nın ‘Efsane Kasım’ reklam filmi başlıyor.

Yeniakit Publisher
2021-10-29 21:58:00 -
Hepsiburada’nın ‘Efsane Kasım’ı başlıyor

Film sucuk ekmekçi tezgâhında geçiyor. Olay sucuk ekmek ustasının Hepsiburada montuyla gördüğü Cem Yılmaz’ı kuryelere sormasıyla başlıyor. Yılmaz’ı aralarında görüp heyecanlanan bir kuryenin ustaya yanıtı “Abi var bir olay ama dur bakalım” oluyor. Yılmaz’ın kuryelere “Reklam değil, gerçek” diyerek izleyicilerde de merak uyandırdığı filmle ‘Efsane Kasım’ için tüm hazırlıkların tamamlandığı haberi veriliyor. Hepsiburada’nın ‘Efsane Kasım’ kapsamında sunacağı kampanyalar ise devam filmleri, anonslar ve ilanlar başta olmak üzere birçok kanaldan duyurulacak.

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