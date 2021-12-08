Hepsiburada’dan istihdama büyük katkı

Buğra Kardan

E-ticaret firması Hepsiburada, ekonomiye güç katıyor. Firma olarak refahı artırmak için gerekli her adımı attıklarını anlatan İş Geliştirme Grup Başkanı Mutlu Erturan, Yeni Akit’e yaptığı açıklamada girişimci adedini yukarı taşımak adına hummalı çalışma yürüttüklerini belirtti.

Hayatlara dokunuluyor

Hepsiburada üzerinden 75 binden fazla girişimcinin ürünlerini tanıtıp sattığına işaret eden Erturan, “Yüz binlerce hayata dokunuyoruz. Türkiye’de 3 milyon kişinin doğrudan ve dolaylı istihdamına katkıda bulunuyoruz. Hepsiekspres ve Hepsijet uygulamalarımız çok önemli görevler görüyor. Bu uygulamalar çok sayıda kuryenin, dağıtıcının istihdam edilmesini mümkün kılıyor” dedi.

Kalite vurgusu

Erturan, yerel girişimcileri yakından takip ettiklerine dikkat çekerek, “Bizim en kaliteli ve en iyi ürünün müşterilere vaktinde sunulması gibi bir kuralımız var. Bu kurala uyanlarla yolumuza devam ediyoruz. Müşteri memnuniyetini odağa oturtuyoruz. Doğal olarak kaliteli ve düzgün hizmet veren satıcıları sistemde tutuyoruz. Gerektiğinde eğitim programları düzenliyoruz, müdahalelerde bulunuyoruz” diye konuştu.

Maddi ve manevi yardım

Kadın girişimci sayısını 6 yılda 6 binden 25 bine çıkardıklarını hatırlatan Erturan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Ekonomiye dahil olmayı arzu eden, ‘Yapabilir miyim’ diyen kadınlarımıza psikolojik destek sağlıyoruz. Bununla yetinmiyoruz. Onlara eğitimler veriyoruz, platformumuzu nasıl kullanmaları gerektiğini anlatıyoruz, ürünlerini tanıtma ve satma yöntemlerini öğretiyoruz. Kadın girişimcilerimize ayrıca komisyon indirimi uyguluyor, kargoda avantajlar tanıyoruz. Onların sorularına yanıt veriyor, problemlerine çözüm üretiyoruz. Yani kadınlarımızın işlerini büyütmeleri için maddi ve manevi yardımda bulunuyoruz.”

Aile genişliyor

Erturan, 25 bin olan kadın girişimci sayısını artırmak için tüm imkânlarını tüm imkânlarını kullandıklarını vurguladı. Erturan, “Kadın kooperatifleriyle el ele verip ekosistemimizi büyütüyoruz. Örneğin bir kooperatifle güç birliğine gidiyoruz ardından 50-60 kadın ekosistemimize dahil oluyor. Faaliyetlerimiz başarılı şekilde devam ediyor. Girişimci ailemiz ise genişliyor, daha da genişleyecek” ifadelerini kullandı.

“20 senedir sahadayız”

Erturan, pek çok alanda yatırım yaptıklarının altını çizerek, şunları söyledi: “20 senedir sahadayız. E-ticaretin hem müşteri tarafında hem de satıcı tarafında çok daha ileriye götürebilmesi için il il dolaşıyoruz. Üreticileri dijitalleştiriyor, dünyaya açıyoruz. Dijital platformumuzda yöresel ürünler bulunuyor. E-ticarette yerel üreticilerimizle büyümeyi amaçlıyoruz. 81 ilden minimum bir yöresel ürünü ve üreticiyi tüm Türkiye’yle buluşturmayı hedefliyoruz. Hepsi Türkiye’den projemizle ön plandayız. 50’yi aşkın kadın girişimci kooperatifine yardımımız var. Bunu Hepsi Türkiye’den projemizle daha da yaygınlaştırmayı planlıyoruz.”

Galatasaray'la imzalar atıldı

Hepsiburada, Galatasaray’la ana sponsorluk sözleşmesi imzaladı. İmza törenine Galatasaray 2’nci Başkanı Ali Polat Bengiserp, Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Başak Karaca ve Hepsiburada İş Geliştirme Grup Başkanı Mutlu Erturan katıldı.

İlham veren hikayeler

Mutlu Erturan, törende binlerce kadın girişimciyi desteklediklerini kaydederek, “Biliyoruz ki yaptığımız sponsorluklar, arkasında ilham veren hikâyeler oluşturacak. Çok daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlayıp kadınlarımıza, genç kızlarımıza ilham olacak” dedi.

“Takımımıza güveniyoruz”

Ali Polat Bengiserp ise “Süper Lig’de takımımıza güveniyoruz. İnşallah onlar da erkek takımımız gibi Avrupa’da ses getiren maçlar oynayacaklar” şeklinde konuştu. Başak Karaca da futbolun Türkiye’nin en sevilen spor dalı olduğunu dile getirerek “Ülke olarak bu alanda elde ettiğimiz başarılar ortada. O açıdan da bakıldığı zaman kadın olması, futbol olması, Hepsiburada’yla olması ve Galatasaray’ın olması bu iş birliğini değerli kılıyor” görüşünü paylaştı.

İmzaları attılar

Galatasaray Hepsiburada Takımı, transfer ettiği Samia Ahmed Mohammed Adam, Amanda Ferreira, Berthe Prudence Andiolo Ongnomo, Angie Sandrith Telles Ortiz, Ijeoma Queenth Daniels, Milica Denda, Sudenur Sözüdoğru, Didem Dülber, Arzu Akkurt, Büşra Kenet, Zeynep Nisa Üner ve Sibel Göker sözleşme imzaladı.